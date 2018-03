Kínából érkezett a Konyhafőnök zsűrijébe Rácz Jenő

A Konyhafőnök új zsűritagja, Rácz Jenő séf a Michelin csillaggal kitüntetett séf Sárközi Ákos helyét veszi át a műsor idei évadában. A férfi két éve egy sanghaji étterem vezetője, csak az RTL Klub felkérése miatt jött haza Magyarországra.

Mindig is vonzódtam az ázsiai konyhához. Korábban már éltem Kínában néhány évet. Aztán két és fél éve a neten keresztül keresett meg egy kínai étterem-tulajdonos, hogy egy újonnan nyíló helyre engem szeretne vezető séfnek. Megtisztelt az ajánlat, el is vállaltam. A Távol-Keleten nagyon tisztelik az alapanyagokat a konyhában. Szeretném ezt a keleties szemléletet átadni. Nagyon élvezem a forgatást, de egyben hatalmas kihívásként éltem meg, mert ismeretlen terep volt számomra a televíziós szereplés. Eleinte azon izgultam, hogy hogyan kellene viselkednem, hiszen ebben a műsorban a zsűri karaktere is meghatározó. A felkérés után hetekig agyaltam, hogy szigorú, kedves vagy segítőkész legyek a versenyzőkkel, aztán rájöttem, ez a rákészülés nem nekem való! Így eldöntöttem, hogy csak magamat adom, és elsősorban arra koncentrálok, hogy szakmailag a legjobban ítélkezzek