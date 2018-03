Megjósolta Putyin győzelmét a legendás vak látnok

Akinek esetleg nem mondana semmit Baba Vanga neve: ő az, aki megjósolta már a Brexitet, az Iszlám Állam térnyerését, a a 2004-es cunamit, a 2001. szeptember 11-i terrortámadást.

A Balkán Nostradamusaként ismert bolgár jósnő eredményei lehengerlőek, már aki tud az ilyenekbe hinni. Meg persze volt olyan jövendölése is, ami egyáltalán nem jött be, mint hogy Obama lesz az utolsó amerikai elnök.

A 85 éves korában elhunyt vak nőnek 2018-ra is voltak megjegyzései, így például, Putyin markáns győztese lesz az oroszországi választásoknak. Mondhatnánk, hogy már pár éve se lett volna túl merész ezt kijelenteni, csakhogy Baba Vanga még 1996-ban elhunyt, és 1979-ben ezt ki az író Valentin Szidorovank.

Minden felolvad, mint a jég, csak egy dolog marad érintetlen: Vlagyimir dicsősége, Oroszország dicsősége. Túl sok áldozatot hozott, senki se tudja megállítani Oroszországot. Mindent el fog takarítani az útjából, ő lesz a világ ura

– mondta a maga nevében páratlan jósnő, aki azt az izgalmas kijelentést is hozzáfűzte, hogy Oroszország marad az egyetlen szuperhatalom.

Baba Vanga, vagyis Vangelia Gusterova még gyerekkorában vakult meg, mikor felkapta egy vihar. 50 éves karrierje alatt több száz kijelentést is tett a jövőről, köztük pár olyan lebilincselőt is, mint a cikk elején felsoroltak. De az elkövetkezőkre is van pár extrém jóslata, csak néhány ezek közül: 2025 és 2028 között új aranykor köszönt az emberiségre, a Marson élő emberi kolónia a Földre támad 2170 és 2256 között, az időutazás valós lehetőséggé válik 2262 és 2304 között, valamint ő állítja azt, hogy 200 éven belül a magyarok kerülnek először kapcsolatba földönkívüliekkel.

Mi magyarok lépünk először kapcsolatba földönkívüliekkel a vak jósnő szerint Na, azért ne jöjjünk túlságosan izgalomba! A legendás bolgár látnoknő sem volt ám tévedhetetlen.

