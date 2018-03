Ezt csinálják a szexszel elégedett párok az ágyon kívül

Akivel hosszú éveken át együtt élünk, hajlamosak vagyunk családtagként és nem nőként vagy férfiként szeretni. Vannak olyan párok, akiknek sikerül megtartani a nemiséget és a szexualitást is a kapcsolatukban, ők azok, akik példaként szolgálhatnak, hogyan is kell ezt jól csinálni.

A szexualitás csak egy dolog a párkapcsolatban, mégis, ha azzal valami gond vagy elakadás van, kihat az egész kapcsolatra és fordítva. Ha a kapcsolat egyéb területein van probléma, akkor az megjelenhet a szexuális élet minőségében és mennyiségében is. A kérdés, hogy hogyan maradhat fent tartósan a vágy a hosszú távú, intim párkapcsolatban, sokakat foglalkoztat, a választ pedig megkapjuk abból a felmérésből, aminek célja feltérképezni a szexuális életükkel elégedett párok egyéb tevékenységeit. Azaz, ha megtudjuk, hogy azok, akik elégedettek a nemi életükkel, mi mást csinálnak az ágyon kívül, és azt milyen minőségben, milyen gyakorisággal, akkor talán megválaszolhatjuk azt is, hogyan lehet megtartani a szexuális vágyat egymás iránt.

A havi 1-2 alkalom is lehet elég, ha mindkét félnek elég

A párkapcsolat kezdeti szakaszában még nem igazán látható, hogy két ember összeillik-e az ágyban, hogy milyenek az igényeik, mennyiségben és minőségben mivel elégedettek a szexben. A szexológia a havi 1-2 alkalmat már a libidóhiánnyal azonosítja, ez körülbelül a biológiai szükséglet kielégítésének felel meg mennyiségében. Azonban vannak párok, akik elégedettek ennyivel is, és köszönik szépen, mindketten boldogok. Ilyen helyzetben szóba se jöhet, hogy libidóhiány lenne, arról van szó, hogy megtalálták egymást, és egyik fél sem szenved a másik elutasításától, annak következményeitől. Egy 2016-os, a Journal of Sexual Medicine-ben közzétett kutatás szerint öt jelentős különbség fedezhető fel azok között a párok közt, akik elégedettek a szexuális életükkel és akik nem. A különbség a hálószobán kívül tevékenységben jelenik meg, és egyáltalán nem elhanyagolható.

Az amerikai kutatók 40 000 főt kérdeztek meg az online felmérésben, olyan heteroszexuális párokat, akik legalább három éve vannak együtt. Az adatokat 2006-ban kezdték el gyűjteni, a résztvevők többsége a párkapcsolatuk első félévében elégedett volt a szexuális életével (a nők és a férfiak egyaránt tízből nyolcan voksoltak az elégedettségre). Változó, hogy hányan mondták azt a kapcsolatukra, hogy elégedetlenek a szexszel, például a megkérdezettek harmada azt válaszolta, az évek elteltével is olyan szenvedélyesek, mint a kapcsolat elején. Ez azért nem olyan kevés, ők azok, akiknek magatartása és viselkedése megmutatja, hogyan is lehetne megtartani a vágyat évekkel később is.

A szenvedély megtartása és a szexuális élettel való elégedettség titka a jó szexuális kommunikációban van. Az elégedett párok időt szánnak arra, hogy hangulatba kerüljenek a szexhez, az orális szex rendszeresen terítéken van az életükben, a változatosság jellemzi a nemi életüket. Ezek együtt mind hozzátesznek ahhoz, hogy általában véve elégedettek és boldognak találják a párkapcsolatukat.

Folyamatos randizás és testi kapcsolat

A jó szexuális kommunikáció azt jelenti, hogy nem félnek elmondani egymásnak, mire vágynak, megosztják egymással a szexuális fantáziájukat. Ez már félsiker, és ha emellett a megszokásokat, rutinná vált mozdulatokat szándékosan kerülik, ha nyitottak az újdonságok kipróbálására, garantáltan fent lehet tartani a testi intimitást. A kutatás szerint ténylegesen az alábbi cselekvések jellemzik a szexuális életükkel elégedett párokét:

rendszeresen megmasszírozzák egymást,

egyikük szép, ízléses, erotikus fehérneműt/alsógatyát visel

együtt fürdenek, tusolnak,

rendszeresen randiznak, hogy ezzel is esélyt adjanak a szexnek,

új szexpózokat próbálnak ki,

romantikus utazásokra járnak,

használnak vibrátort vagy más kütyüt,

néznek együtt pornófilmet,

beszélgetnek a megélt szexről, megosztják a fantáziájukat egymással,

szexeltek nyilvános helyen,

kipróbálták az anális játékokat,

használtak kaját a szexhez, például tejszínhabot.

A listát látva nincs garancia arra, hogy ha hirtelen szervezünk egy randit, amibe beleszuszakoljuk a szexet, és felvesszük a legdögösebb fehérneműt, máris elégedettebbek leszünk a szexuális életünkkel. A legtöbb pár életében a szex fokozatosan csökken minőségében és mennyiségében is, és az is lehet, hogy ennek hormonális, testi vagy egyéb háttér oka van. Ha már négy hónapnál régebb óta elégedetlen az egyik fél a szexuális életükkel, akkor párterápia lehet a megoldás, ahol felfedhetik az elhidegülés okát.

