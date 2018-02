Óriási legenda: 20 éves és már háromszor legyőzte a rákot

A Middlesbroughban élő Lewis Maguire négy évvel ezelőtt, 16 éves korában tévézés közben egy púpot fedezett fel a nyakán. Villámgyorsan orvoshoz ment, és néhány nap elteltével szörnyű diagnózist közöltek vele: Hodgkin-limfómában szenved, a rák a 4. stádiumban van.

A daganat gyorsan növekedett, ezért Lewist azonnal kemoterápiás kezelésnek vetették alá, meg is kellett operálni.

Hét hónapig küzdött a betegséggel, 2014. júniusában közölték vele, hogy szervezete rákmentes. Saját bevallása szerint élete legszebb pillanata volt, amikor megtudta.

Csakhogy 2016 januárjában ismét visszatért a kór. Lewis őssejt-átültetésen esett át, hat hónapig kezelték.

Sikerrel: 18 évesen már kétszeres ráktúlélőnek mondhatta magát.

Egy év telt el, és ismét jött a betegség, újra kemoterápia következett, és mivel a hagyományos kemó nem bizonyult hatásosnak, a fiú most először érezte úgy, hogy alulmaradhat a küzdelemben. Kísérleti kezelést kapott, ami már hatott a daganatra, de Lewis nyaktól lefelé ideiglenesen lebénult. Hosszú ideig csak a fejét tudta mozgatni, az első lépéseket is nehezen tette meg.

A rendkívül alacsony fehérvérsejt-szám és az immunrendszer összeomlása miatt a fiú állandó fertőzésveszélynek volt kitéve, így hetekre elkülönítőbe került. Ismét kemoterápiás kezelés, majd csontvelő-átültetés következett. És Lewis Maguire ismét, immár harmadszor is legyőzte a kórt.

Járni még csak bottal és járókerettel tud, de a ráktól ismét megszabadult. Február 14-én ezt írta ki a Twitterre:

On way home from hospital after easily the toughest 5 months of my life, but that’s my bone marrow done and I’ve fucking smashed cancer all over, AGAIN!

Lewis 3-0 Cancer

— lew (@leweeyy14) February 14, 2018