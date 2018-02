Pár hónap különbséggel tudta meg, hogy két fia is rákkal küzd

Csaknem a szíve szakadt meg a 32 éves Keri Redfearnnek, mikor kiderült 10 éves fia, Leo neuroblasztómában szenved. A bordáinál érzett fájdalmat a fiú, szülei először azt hitték, csak a növés miatt, de aztán egyszer már az iskolából hívták fel őket telefonon, mert aggódtak Leóért.

Az orvosok először elküldték őket, mondván „az egész a fejében van”, csak nem akar iskolába járni. Aztán egy családi nyaralás alatt a szülők arra lettek figyelmesek, hogy itt valami tényleg nincs rendben, majd mikor újra elmentek orvoshoz, akkor már a doktor is úgy gondolta, hogy vizsgálatokra kell küldenie a fiút. Október elején derült ki, Leo negyedik stádiumú neuroblasztómában szenved, azonnal megkezdték a kezelését.

Ezt súlyosbította, mikor pár hónappal később kiderült, hogy a hatéves Oliver is rákos. A fiúban nem maradt meg az étel, fájdalmai voltak, kiderült, non-Hodgkin limfómában szenved.

Karácsony napján kezdődtek a fájdalmai, a szülei azt gondolták, biztosan csak lelki eredetű okai vannak, egy terapeutához is elkezdtek járni vele, de így is megmaradtak a fájdalmai, és még a McDonald’s-ban sem akart enni. Így őt is elvitték orvoshoz, ahol azt mondták nekik, hogy két hét múlva menjenek vissza vele, ha nem lesz jobban, akkor vizsgálatoknak vetik alá. Visszamentek és vérrákot diagnosztizáltak Olivernél.

Oliver a tesója melletti ágyban fekszik a kórházban, hogy együtt harcoljanak a gyilkos kórral. Nagyon különböző gyerekek, de mint testvérek, nem is állhatnának közelebb egymáshoz

– mondta a wakefiledi anya, aki hozzátette, gyakran Oliver veszi rá a bátyját, hogy szedje be a gyógyszereit, amikkel nagyon küzd, mióta átesett egy négy hónapos kezelésen.

A szülők most három napot a kórházban, hármat otthon töltenek, hogy a legkisebb, az ötéves Isobellel is legyenek, aki pedig autista. A változások így őt még jobban megviselik.

Az elmúlt két hét borzalmas volt. Azt hiszem, minden szülő rémálma lenne, és az hogy két gyereknél is diagnosztizálták, ilyen még szinte sose történt. A gyerekkori rák olyan ritka, hogy kutatni is alig kutatják. Évente mintegy 100 gyereknél állapítják meg, több kutatásra lenne szükség, hogy segítsenek az olyan családokon, mint a miénk, és hogy nagyobb tudatossággal figyeljenek rá.

– nyilatkozta Readfearn a Mirrornak.

Kiemelt kép: Facebook