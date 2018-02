Ha többször is látjuk, ahogy mások élvezik a BDSM szexet, hajlamosabbak vagyunk kipróbálni

A legtöbb ember egész életében kerüli a fájdalmat, a testi-lelkit egyaránt, mégis amikor bekerül a mozikba egy film vagy valaki ír egy erotikus regényt róla, máris érdeklődően állunk a témához. A kérdés az: vajon miért? Hogyan alakíthatja át akár A szürke ötven árnyalata története a társadalom szexuális szokásait?

Ha valaki mindig is vágyott arra, hogy szex közben fájdalmat éljen át, nagy valószínűséggel mazochista. Ha valaki soha nem tartotta izgalmasnak, hogy szex közben erősen beleharapjanak, hogy áramot vezessenek a mellbimbójába, hogy ráüssenek, akkor távol áll tőle ez a világ. A gyönyörrel átélt fájdalom együttes érzésének kedvelése nem feltétlenül utal mentális zavarra, annak ellenére, hogy a pszichológia tudománya évtizedeken keresztül ezt hitte és így is kezelte. Ma már sokkal több kell ahhoz, hogy a mazochista játékokat kedvelőkről a pszichológusok azt állapítsák meg, általános pszichológiai problémáik miatt váltak ilyenné. Természetesen van ilyen is, de más a mozgatórugója, mint annál az esetnél, ha valaki szereti, hogy szex közben elfenekelik.

Ami igazán érdekes, hogy az elmúlt évtizedekben teljesen megváltozott a nép véleménye a szadomazo szexről, köszönhetően a médiának és a popkultúrának — gondoljuk csak a videóklipekben megjelenő bőr-latex-domina jelenetekre, vagy nagyjából bármelyik Rihanna-slágerre. Egyértelmű, hogy ennek hatása van a mindennapi szexuális életre, Justin Lehmiller szexuálpszichológus cikke szerint pedig ez annak köszönhető, hogy a mazochista szexet úgy sajátítjuk el, mintha csak biciklizni tanulnánk.

A tudomány szerint ugyanis a szokatlan szexuális érdeklődés tanult viselkedés. Az elmélet azért is érdekes és fontos, mert magyarázatul szolgálhat arra, miért ennyire népszerűek a BDSM pornók, vagy A szürke ötven árnyalata, és miért vágynak sokan olyan partnerre, aki nem bánik velük kesztyűs kézzel. Vagy csak azzal bánik.

A mazochizmus tanulható, ez pedig úgy kezdődik, ahogyan minden tanulás: megfigyeléssel.

Csak okosan a szadomazo pornóval

Hiába tudja mindenki, hogy a szadomazo pornóban ezek megtervezett jelenetek, előre megírt forgatókönyvvel, ahol kamerák és tökéletesen megvilágított, sminkelt színészek vannak, hogy az egészet megvágták, újraszinkronizálták, a látottak máris elindítják a tanulási folyamatot, és ez az úgynevezett megfigyelési stádium.

A megfigyelés után pedig következik a próba.

Tegyük fel, megkérjük a partnerünket valami keményebbre, olyasmire, amit korábban párszor már láttunk és amit biztonságosnak véltünk, például, hogy kösse be a szemünket és kötözze hátra a kezünket. A tényleges próbának kétféle kimenetele lehet:

az egyik, hogy nem lesz izgalmas az élmény, a másik, hogy olyan érzéseket vált ki, amik miatt újra és újra szívesen játszadozunk, idővel még tovább megyünk.

A fájdalommal keveredett gyönyör érzése annyira felfokozott is lehet, hogy az orgazmus érzése erőteljesebbé, intenzívebbé válhat. Ezzel máris jutalomérzést élünk meg, és a tanulás folyamata meg is történt. Összesítve tehát megfigyeltünk valamit, kipróbáltuk és olyasmit kaptunk, amit azelőtt soha nem éltünk át. Ennek köszönhetően újra és újra meg fogjuk ismételni, akárcsak a bungee jumpingot.

A szex közben átélt mazochizmusról többféle elmélet is született. Mindegyik magyarázatul szolgálhat arra, miért vágyhat az ember szerelmeskedés közben a fájdalomra. Az egyik, Roy Baumeister pszichológushoz köthető elmélet szerint a mazochizmus egyfajta menekülés. A túlságosan aggodalmaskodó embereknél a fájdalom élménye eltereli a figyelmet, a fizikai fájdalom és a gyönyör együttes érzése lehetővé teszi, hogy az egyén elveszítse önmagát abban a pillanatban. Vannak elméletek, amik közszájon is terjednek, miszerint a kínzással vegyes szexet a vezető beosztású, nagyon magas egzisztenciájú emberek szeretik leginkább. Ez már egyfajta szélsőséges mazochizmusnak tekinthető, ami nem a szexualitásról szól, hanem arról, hogyan engedik el a totális kontrollt, hogy nem kell döntést hozniuk, és hogyan élik meg a totális nyugalmat a fájdalom érzése közben. Bizonyos szemszögből nézve meditatív állapotnak is tekinthető.

Az elköteleződés alap

A biztonság fogalma egészen mást jelent, mélyebb, erőteljesebb, mint amit a nem extrém szexuális szokásokkal élő pároknál láthatunk. A mazochista játékokat az emberek nem idegenekkel csinálják, akkor sem, ha fizetnek ezért és prostituálttal, dominával élnék meg. A már jól bevált, érzelmileg biztonságot adó partnerrel vágynak erre, aki tiszteletben tartja a határokat, akivel azt érzik, jó kezekben vannak. Ezért is lehetséges, hogy sokkal elkötelezettebbek azok a párok egymás iránt, akik valamilyen szélsőséges szexuális szokásban lelik örömüket, mint mások. A kölcsönösség és a bizalom olyan mértékű köztük, ami megalapozza a párkapcsolatukat, márpedig a bizalom minden jól működő párkapcsolat alapja. Azok, akik valamilyen fajta BDSM kapcsolatban élnek, biztos, hogy életstílusként tekintenek a szexuális szokásaikra, és az is: szeánszszerűen élik meg a szexet, ami nem az orgazmusról szól, felöltöznek hozzá, készülnek rá, időt szánnak rá, odafigyelnek egymásra, sőt, az otthonukat is úgy rendezik be, hogy ennek a szokásuknak teret adjanak.

Még mielőtt bárki ítélkezne, szem előtt kell tartani, hogy az emberi szexualitás elképesztően bonyolult, számtalan olyan lelki tényező és folyamat befolyásolja, hogyan szerelmeskedünk, mit élvezünk, amiről tudatosan nem is tudunk. Éppen ezért jó néha megállni és végiggondolni, honnan hova juthatunk, ha jó ideje szadomazo pornót nézünk, ha csak olyan erotikus könyveket olvasunk, amikben az egyik fél kiszolgáltatott. A képi világ a médián keresztül hatással lehet a szexuális vágyainkra, kísérletezőbbek, nyitottabbak lehetünk, de ennek megvan a maga árnyoldala is, ezzel is számolnunk kell.

Kiemelt kép: Thinkstock