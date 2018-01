„11 éve nem nyúlt hozzám a férjem”

Sajnos közöttünk sem működik a szex. Ennek okai lehetnek, hogy 2006-ban nőgyógyászati műtétem volt, ez teljes méheltávolítással járt. Hogy a férjem magas vérnyomásban szenved, az étkezése nem túl egészséges, és néha alkoholt is fogyaszt. 11 éve nem volt nemi kapcsolatunk, mivel a merevedés csak részleges és rövid ideig tart, és a pénisz hossza is kisebb lett. Volt urológusnál, akitől gyógyszert kapott, de nem használt. Sajnos az orvos szerint műteni kellene, amibe nem egyezik bele. 41 éves házasok vagyunk, eddig vártam hátha rendbe jön, de kilátástalan. Van valami ötlete?

Az alábbi kérdéssel Emőke nevű olvasónk fordult a 24.hu Kérdezd a szexterapeutát bloghoz. Sajnos, ha az urológus orvos műtétet javasol, akkor értelemszerű, hogy fontos lenne a beavatkozás. A vérnyomás-csökkentők miatt célszerű lenne gyógyszert váltani, azt javaslom, hogy ne csak urológus orvossal, hanem andrológussal is egyeztessenek a problémákról.

A testi gondokat csak szakorvos oldhatja meg

A szív- és érrendszeri betegségek egyik tünete lehet a merevedési zavar. Hogy ne legyen annyira egyszerű a probléma megoldása, sajnos a vérnyomás-csökkentő gyógyszerek közt sok olyan van, ami szintén negatívan hat a merevedésre. Az igen csekély vagy semmilyen erekció miatt szólni kell az orvosnak, több gyógyszer-kombinációt is érdemes megpróbálni a magas vérnyomásra, és bármennyire is ciki beszélni erről a dokinak, ő lesz az, aki segíthet megoldani a gondokat. A vérnyomás-probléma mellett a merevedés és a pénisz méretének változása miatt andrológus szakorvost is javasolnék. Amennyiben a testi gondokat az orvosok már kizárhatják, azaz elérkezik a teljes gyógyulás pillanata, célszerű lenne az évek alatt kialakult lelki problémákkal, az eltávolodással is foglalkozni.

A szakorvosi ellátás mellett éppen ezért célszerű lenne elgondolkodni a párterápián, tizenegy év szexuális közeledés nélkül rengeteg idő. Ez alatt az idő alatt nagy valószínűséggel eltolódott a férfi és a női nemi szerep a házasságban, és szinte testvérként élhetnek együtt. A merevedési zavar miatt a férfiban önbizalomhiány léphetett fel, önbecsüléssel kapcsolatos gondokkal küzd, amikkel szintén foglalkozni kell.

A szexuális reagálókészségnél a testi és a lelki okok nem egészen választhatók külön, nem lehet éles határvonalat húzni a kettő között. A test és a lélek szorosan együttműködik, így a testi, szervi problémák biztosan befolyásolják a lelket.

Az okok egymással kölcsönhatásban állnak, így a teljes, kielégítő szexuális élethez elengedhetetlen a testi és a lelki okok együttes feltárása. A több mint negyven év házasságban egész biztos, hogy rengeteg fájdalmat, boldogságot, örömöt és szomorúságot megéltek együtt, a házaspár mostanra kialakult problémáira a hálószobában terapeuta

Ennyi év kihagyása után újra meg kell tanulnia a férfinak, hogyan hódítsa meg a feleségét, a nőnek pedig, hogy hogyan csábítsa el a férjét. Újra fel kell fedezniük egymást, meg kell tanulniuk, ki mikor hogyan közeledjen a másikhoz, és milyen módon ismerkedjen meg újra egymás testével. Szinte mintha először nyúlnának egymáshoz, ahhoz hasonlatos lesz az élmény. Ez nem jelenti azt, hogy rosszabb lesz a szex mint korábban, sőt, ha mind a testi mind a lelki gondok megoldásához segítséget kérnek, és mindketten együtt, egymással szeretnének javítani a párkapcsolatukon, akkor garantált az öröm és a sikerélmény.

Ez meg micsoda? A 24.hu legújabb blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő Facebook-oldalán üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Szexuálterapeuta szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta