Szexeléshez készült dallal hirdetik magukat az ifjú KDNP-sek

Meglepő dolgot vett észre az Index a KDNP ifjúsági szervezetének, az IKSZ-nek a Facebook-oldalán. Egy olyan hangulatvideót töltöttek fel ugyanis a párt választmányáról, amelyhez az aláfestő zenét a Two Feet zenekar Go Fuck Yourself című száma szolgáltatja.

A dal címét minden finomkodás nélkül úgy lehet lefordítani, hogy „Menj és baszd meg magad!”, a dalban pedig egész éjszakán át tartó dugásról és ivászatról énekelnek.

A lap által idézett Nyulocal.com-on megjelent dalkritika egyenesen úgy fogalmaz, hogy a Go Fuck Yourself gyakorlatilag azért készült, hogy hallgatása közben szexeljenek.

