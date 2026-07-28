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Takács Árpád jelezte, hogy digitális iratokat nem lehet ledarálni

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 28. 11:20
Mohos Márton / 24.hu

A fideszes Takács Árpád örül neki, hogy a tiszás képviselőtársa fel tudta olvasni hiba nélkül, amit leírtak neki.

Szerinte olyan populista mondatokat mondott ki Kiss, amelyeknek semmi jelentőségük nincs.

A darálásról csak annyit, hogy ma minden önkormányzati hivatal, minden állami hivatal digitalizálja az iratokat. Darálni nem tudnak olyan iratokat, amik jogkövetkezménnyel járnak, mióta 2019-ben bevezették az elektronikus ügyintézést, és 2020 óta mindent digitalizálni kell

– mondta a zárójelt bezárva.

A javaslat új szemléletmódot vezet be, ilyen az, hogy a levéltár honlapján lenne kötelező közzétenni a dokumentumokat. Korlátozás nélkül válnak ezek hozzáférhetővé, ami a Fidesz szerint jó dolog, de szükségesek garanciák.

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