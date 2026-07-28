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Simicskó István: Ha az így is megosztott magyar társadalomra ez még rájön, az nem helyes

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 28. 11:33
Mohos Márton / 24.hu

Simicskó István szerint nagyon komoly története van a javaslatnak, tagja lehetett a 2002 júniusában kirobbant vizsgálóbizottságnak, így sok tapasztalata van, fél évig próbálták az igazságot kideríteni.

De kérdezem én a kormányt, létezhet-e ebben az ügyben abszolút igazság? Megvan-e minden irat mindenkiről, munkadossziéval, vagy pedig nincs? Lehet ebből szemezgetni, le lehetett járatni ezzel embereket, óvatosságra intenék én is

– mondta.

Minél több törvényi garanciát kellene alkalmazni az ügyben, ami nem megosztja a társadalmat. Persze szembe kell nézni a múlttal, de a KDNP-s képviselő szerint inkább a jövővel kell foglalkozni.

Vannak, akik önként és dalolva voltak besúgók és tették tönkre családok életét, és vannak, akiket kényszerítettek. És egyfajta kegyeleti szempontokat is érdemes figyelembe venni szerinte, „így, ha valaki elhalálozott, annak miért kell a családi hírnevét ilyen szinten megszégyeníteni, hiszen sok támadás érheti a munkahelyén és máshol. Teljes körű megismerésre nincs lehetőség”.

Komoly adósságtörlesztés ez, vannak pozitív elemei az elképzelésnek, Görög Márta expozéja is támogatható, de ne okozzon ez morális lincselést, ne okozzunk ezzel fölösleges családi tragédiákat. Ha az igazsághoz közelebb kerülünk, az jó dolog, de a kellő óvatosságot hiányolom a koncepcióból. Ha az így is megosztott magyar társadalomra ez még rájön, az nem helyes.

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