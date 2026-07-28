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Ráfordulunk a hőségre

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 28. 06:14
Kőrös Gábor / 24.hu

Kapunk egy nap haladékot, mielőtt elstartol a fékevesztett hőség, írja a kiderül.hu.

A hétfőn átvonult hidegfront után még a július végén szokásos hőmérsékletet tapasztalhatjuk, majd szerdától gyors melegedés és újabb hőhullám veszi kezdetét.

Kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ott is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű.

Az északnyugati, északi szél több helyen megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.

Hogy meddig tarthat majd a kánikula, arról itt írtunk részletesebben.

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