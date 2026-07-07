Füssy Angéla: Nagyon úgy tűnik, a hálózat, amit Juhász Péter Pál fölépített, más kézben működik tovább

Füssy Angéla újságíró, a Pesti Srácok, majd a Magyar Jelen munkatársa kezdte feltárni 2024-ben a Kalocsa-Esztergomi Főegyházmegyében történt gyermekmolesztálásokat, és ő volt az, aki elsőként írt részletesen a Szőlő utcai botrányról.

újságíró, a Pesti Srácok, majd a Magyar Jelen munkatársa kezdte feltárni 2024-ben a Kalocsa-Esztergomi Főegyházmegyében történt gyermekmolesztálásokat, és ő volt az, aki elsőként írt részletesen a Szőlő utcai botrányról. Az újságírás mellett gyermekvédelmi aktivistaként működik, az általa szervezett alapítvány állami gondozásban felnőtt fiatalok utógondozását végzi.

Egyik mentoráltja az a Bangó Sándor , akinek a nevét az úgynevezett „Zsolti bácsi üggyel” kapcsolatban ismerhettük meg. Bangó a miniszterelnök öccse, Magyar Márton által vezetett Kontroll.hu portálnak adott interjút az országgyűlési választás után, azt állítva, hogy a Szőlő utcai intézményben egy Zsolti bácsi nevű magas rangú politikus zaklatta őt.

, akinek a nevét az úgynevezett „Zsolti bácsi üggyel” kapcsolatban ismerhettük meg. Bangó a miniszterelnök öccse, által vezetett Kontroll.hu portálnak adott interjút az országgyűlési választás után, azt állítva, hogy a Szőlő utcai intézményben egy Zsolti bácsi nevű magas rangú politikus zaklatta őt. Az interjúból politikai botrány lett. Pócs János fideszes képviselő egy Kiss Márió nevű, korábbi Szőlő utcai dolgozóra hivatkozva állítja: Bangó hazudik, és az interjúért négymillió forintot fizetett neki a lap. Ezt mind Magyar Márton, mind Bangó tagadja. A Fidesz az üggyel kapcsolatban bizonyítékként emlegeti, hogy egy podcastben Füssy arról beszélt, Bangó csakugyan kapott valamennyi pénzt a laptól.

fideszes képviselő egy nevű, korábbi Szőlő utcai dolgozóra hivatkozva állítja: Bangó hazudik, és az interjúért négymillió forintot fizetett neki a lap. Ezt mind Magyar Márton, mind Bangó tagadja. A Fidesz az üggyel kapcsolatban bizonyítékként emlegeti, hogy egy podcastben Füssy arról beszélt, Bangó csakugyan kapott valamennyi pénzt a laptól. Füssy véleménye szerint Bangó kapott pénzt, ám nem négymilliót, s elképzelhető, hogy segítségként kapta. Ugyanakkor az aktivista szeretné kimenekíteni a politikai zűrzavarból a fiatalt, akit szerinte súlyosan megviseltek a történtek.

Bangó Sándor, miután vallomást tett az ügyészségen, azt közölte: július 9-én nyilvánosan is megnevezi, ki az a Zsolti bácsi.

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Közeleg az időpont, amikor a mentoráltja megnevezheti Zsolti bácsit. Ez meg fog történni?

Csak azt tudom elmondani, hogyha engem megkérdezne, mit tanácsolnék: azt, hogy megtette a hatóságok előtt a vallomását, ezért a közvélemény felé – főleg azok után, amiket át kellett élnie a nyilvánosság miatt – nem tartozik elszámolással. Amit kapott, azt ép ember sem hordozza el, nemhogy egy lelkileg sebzett.

Most megpróbálja az egészet a háta mögött hagyni, de ha megint kiáll és nevet mond be, azzal újra magára rántja mindazt, ami elől elmenekült.

Úgy tudja valamelyest bizonyítani az igazát, ha az igazságügyi elmeszakértői vizsgálaton részt vesz, az pedig online is elvégezhető. Szóval, ha hallgatna még a szavamra, azt mondanám neki, hogy a politikai cirkuszt már nagy ívben kerülje el, mert ennek ő csak áldozata lehet.

Hol van most?

Csak annyit árulhatok el, hogy külföldre került egy családhoz. (Az interjút június 26-án vettük fel. Azóta nyilvánosságra került, hogy Bangó Sándort az Egyesült Államokban segíti egy ott élő magyar édesanya. Róla és családja történetéről 2024-ben a 24.hu hosszabb riportban számolt be – a szerk.)

Napi kapcsolatban vannak még?

Nem, akkor beszéltem vele utoljára, amikor megérkezett. Akkor azt mondta, örökre hálás lesz, amiért kapott egy családot, most boldog, és soha nem fogja elfelejteni, mit tettem érte. De nem ezért tettem, hanem azért, hogy túlélje. Amikor haragudott rám, abban mindig volt egy külső nyomás. Egyszer felelősségre vont: „Angéla néni, miért mondtad abba a podcastben, hogy kaptam pénzt, mikor én már előtte azt mondtam, hogy nem, meg a Marci is mondta, hogy nem? Miért hoztál minket ilyen helyzetbe?” Megmagyaráztam, hogy azt a podcastet három nappal korábban vettük föl, nem tudtam, hogy meghazudtolom ezzel őket, és nem is az volt a célja az egésznek.

Tekerjük vissza az időt: hogyan ismerte meg Bangó Sándort?

A Jeges becenevű állami utógondozóban volt Budapesten több bicskei áldozattal együtt, akikkel már kapcsolatban álltam. Az egyik áldozaton keresztül talált rám: beszélni akart azokról a dolgokról, amik a Szőlő utcában történtek vele. Nekem akart először interjút adni, ezt mérlegeltem, és nemet mondtam rá – az ő érdekében. Közben a kampányban a DK is megtalálta. Nyilatkozott nekik, aztán még erőltette, hogy én is csináljak vele interjút. Azt mondtam, egyszer már elmondta a történetét, nem kell többször. Ez most nem arról szól, hogy kinél jött le először. Az tök mindegy.

De a DK-s interjúban még nem beszélt Zsolti bácsiról.

Nem, és nekem sem. Ettől függetlenül mindig mindenkinek elmondom: ez nem jelenti azt, hogy nem mond igazat.

Olyat pedig soha nem állítottam, hogy bármit azért kapott volna, hogy valótlant állítson, simán elképzelhető, hogy segítségként kapta, az is lehet, hogy azért, mert jól tudták: szétszedik majd a gyereket, és ezzel nyugtatták meg a lelkiismeretüket.

De szerintem felelőtlen húzás volt. Nem ő találta ki, hogy arccal-névvel interjút ad, nyilván beszélgettek hosszú időn keresztül, és meggyőzték, hogy ez neki jó lesz: az ügy arcává válhat, mellé fog állni a társadalom, hősként fogják tisztelni, szeretni.

Pócs János videójában Kiss Márió, az egykori Szőlő utcai dolgozó azt állítja, a fiú 4 millió forintot kapott az interjúért. Magyar Márton azt mondja, nem adtak pénzt. Mi az igazság?