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A szakápolók béremeléséről és a többeltforrásokról kérdezett a Mi Hazánk

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 28. 09:20
Mohos Márton / 24.hu

Elsőként a Mi Hazánk reagált Hegedűs beszédére. Apáti István nagyrészt egyetért Hegedűs szakmai diagnózisával, szerinte a magyar emberek rossz egészségügyi állapota nemzetgazdasági kérdés is.

Kiemelte: az állami és magánegészségügy egyensúlyának megtalálása nagyon nehéz feladat lesz. „Most már a magánegészségügyben is azt látjuk, hogy nőnek a várólisták, ez pedig már nemcsak a szegényeket, de a tehetőseket is érinti” – mondta.

Elkezdődhet-e az ígért szakápolói béremelés 2027-ben? Mikor jelennek meg először az említett többletforrások?

– kérdezte Hegedűstől a Mi Hazánk képviselője.

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