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Magyar Péter Toroczkainak: Ön hány korrupciós ügyben tett feljelentést?

Balogh Zoltán / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
24.hu
2026. 07. 27. 14:55
Balogh Zoltán / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.

Toroczkai László felszólalásában Magyar Péter vagyoni helyzetét és korábbi ingatlanügyeit firtatta.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
Balogh Zoltán / MTI

Válaszában a miniszterelnök visszakérdezett, hogy a Mi Hazánk elnöke hány, állítása szerint több száz vagy akár ezer milliárd forintos korrupciós ügyben tett feljelentést az elmúlt években.

„Egyben sem” – válaszolta meg saját kérdését.

Magyar Péter ezután a Toroczkai által említett belvárosi lakás ügyére is kitért. Azt mondta, az ingatlant piaci áron értékesítették, és szerinte ma már annak az árnak a 150 százalékát is megkapnák érte.

A kormányfő azt mondta, szomorúnak tartja, hogy Toroczkai a magyar embereket érintő kérdések helyett összeesküvés-elméleteket hoz a parlamentbe.

Hozzátette: ha a Mi Hazánk elnöke szeretné megérteni a befektetési bizottságok működését – amelyekben korábban Magyar részt vett –, vagy szeretne fényképeket látni a korábbi lakásukról, akkor szívesen áll rendelkezésére.

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