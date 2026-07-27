Magyar Péter Toroczkainak: Ön hány korrupciós ügyben tett feljelentést?

Toroczkai László felszólalásában Magyar Péter vagyoni helyzetét és korábbi ingatlanügyeit firtatta.

Válaszában a miniszterelnök visszakérdezett, hogy a Mi Hazánk elnöke hány, állítása szerint több száz vagy akár ezer milliárd forintos korrupciós ügyben tett feljelentést az elmúlt években.

„Egyben sem” – válaszolta meg saját kérdését.

Magyar Péter ezután a Toroczkai által említett belvárosi lakás ügyére is kitért. Azt mondta, az ingatlant piaci áron értékesítették, és szerinte ma már annak az árnak a 150 százalékát is megkapnák érte.

A kormányfő azt mondta, szomorúnak tartja, hogy Toroczkai a magyar embereket érintő kérdések helyett összeesküvés-elméleteket hoz a parlamentbe.

Hozzátette: ha a Mi Hazánk elnöke szeretné megérteni a befektetési bizottságok működését – amelyekben korábban Magyar részt vett –, vagy szeretne fényképeket látni a korábbi lakásukról, akkor szívesen áll rendelkezésére.