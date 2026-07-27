Kármán András: Az MNB felügyelőbizottságának jogköreit bővíteni kell

Kármán András Novák Előd felszólalására reagálva az MNB felügyeletével és a jegybank felügyelőbizottságának működésével kapcsolatos kérdésekről beszélt.

A politikus hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank független intézmény, ugyanakkor az államháztartás része, ezért a kezelésére bízott közpénzek felhasználását ellenőrizni kell.

Szerinte a korábbi kormányok idején a Fidesz beleszólt a monetáris politikába, miközben elhanyagolta a jegybank gazdálkodásának érdemi felügyeletét. Hozzátette, hogy a felügyelőbizottság feladata annak ellenőrzése, hogy a jegybank felelősen gazdálkodik-e a közpénzekkel.

Novák Előd felvetésére reagálva azt mondta: a felügyelőbizottság jelenleg nem működik törvénytelenül. Álláspontja szerint önmagában az, hogy Csath Magdolna nem tagja a testületnek, nem jelent jogszabálysértést.

Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a rendszer esetleges hibái nem mentesítik a felügyelőbizottság tagjait a felelősség alól. Szerinte nem fogadható el az az érvelés, hogy a testület tagjai nem tehettek semmit a kifogásolt ügyekben.

Kármán elmondta azt is, hogy a felügyelőbizottság két miniszteri delegált tagját visszahívta, helyükre pedig új jelölteket nevezett meg.

Beszélt a testület tagjainak díjazásáról is. Közlése szerint a tiszteletdíjak csökkentéséhez jogszabály-módosításra van szükség, ezért ezt törvényi úton rendeznék.

A politikus szerint a jövőben fontos lenne, hogy a felügyelőbizottság ellenőrzési jogköre ne csak a jegybank működésére terjedjen ki, hanem az MNB alapítványaira, valamint az azokhoz kapcsolódó beruházásokat és felújításokat végző cégekre is.