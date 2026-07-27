Görög Márta: Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nem jelenti a szuverenitás feladását

Görög Márta napirend előtti felszólalásra adott válaszában az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatáról beszélt.

Elmondta, hogy a csatlakozás több lépcsőben valósulhat meg. Elsőként az ehhez szükséges alkotmánymódosítást kell elfogadni, ezt követően pedig a kapcsolódó jogszabályok, köztük a Büntető törvénykönyv módosítása és a szükséges jogharmonizáció következhet.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a csatlakozás nem jelenti Magyarország szuverenitásának feladását. Azt mondta, a magyar ügyészek továbbra is magyar jogszabályi környezetben, a hazai jogrendnek megfelelően végzik majd munkájukat az Európai Ügyészség keretein belül.