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Görög Márta: Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nem jelenti a szuverenitás feladását

Balogh Zoltán / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
24.hu
2026. 07. 27. 15:03
Balogh Zoltán / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.

Görög Márta napirend előtti felszólalásra adott válaszában az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatáról beszélt.

Elmondta, hogy a csatlakozás több lépcsőben valósulhat meg. Elsőként az ehhez szükséges alkotmánymódosítást kell elfogadni, ezt követően pedig a kapcsolódó jogszabályok, köztük a Büntető törvénykönyv módosítása és a szükséges jogharmonizáció következhet.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a csatlakozás nem jelenti Magyarország szuverenitásának feladását. Azt mondta, a magyar ügyészek továbbra is magyar jogszabályi környezetben, a hazai jogrendnek megfelelően végzik majd munkájukat az Európai Ügyészség keretein belül.

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