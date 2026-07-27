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A Fidesz és a KDNP rendkívüli házbizottság összehívását kezdeményezi

Balogh Zoltán / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
24.hu
2026. 07. 27. 15:43
Balogh Zoltán / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.

A volt kormánypártok ülésteremből történő kivonulása után Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a két frakció közös sajtótájékoztatóján azt mondta: szégyen és gyalázat, amit ma Magyar Péter kormányfő az Országházban művelt, szégyen és gyalázat, amivé ma a magyar Országgyűlés lett.

Balogh Zoltán / MTI A Fidesz és a KDNP képviselői kivonulnak a teremből, miközben Hankó Balázs, a Fidesz képviselője felszólal az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.

Ez bizonyíték arra, hogy közösségünkkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik, erről a politikai koncepciós eljárásról ma a parlamentben nem lehetett szabadon beszélni – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Jelezte: a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: ilyen a magyar parlamentarizmus történetében nem történt, hogy egy kormánypárti többség, a levezetőelnök és a kormánypárti képviselők egész egyszerűen belefojtják a szót egy képviselőbe, aki saját magát akarja megvédeni.

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