A Fidesz és a KDNP rendkívüli házbizottság összehívását kezdeményezi

A volt kormánypártok ülésteremből történő kivonulása után Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a két frakció közös sajtótájékoztatóján azt mondta: szégyen és gyalázat, amit ma Magyar Péter kormányfő az Országházban művelt, szégyen és gyalázat, amivé ma a magyar Országgyűlés lett.

Ez bizonyíték arra, hogy közösségünkkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik, erről a politikai koncepciós eljárásról ma a parlamentben nem lehetett szabadon beszélni – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Jelezte: a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: ilyen a magyar parlamentarizmus történetében nem történt, hogy egy kormánypárti többség, a levezetőelnök és a kormánypárti képviselők egész egyszerűen belefojtják a szót egy képviselőbe, aki saját magát akarja megvédeni.