Rég öregedett mondat annyira rosszul, mint Orbán tavalyi tusványosi kijelentése

Egy évvel ezelőtt is nekem jutott a feladat, hogy Orbán Viktor beszédét közvetítsem olvasóinknak, akkor azt írtam a felvezetőben, hogy Orbán minden bizonnyal ezúttal is hagy majd nekünk egy jól idézhető mondatot, amire sokáig emlékezünk majd.

Így is lett: amikor a független kutatóintézetek már hónapok óta arról számoltak be, hogy a Tisza nemcsak pariban van, de vezet is a Fidesz előtt, Orbán kiállt, és elmondta a tusványosi hallgatóságnak:

Ha most vasárnap lennének a választások, 106 egyéni választókerületből 80-at mi nyernénk.

A többi pedig történelem.

A tavalyi beszéd nagy dobása egyébként a digitális polgári körök elindítása lett volna, amelynek keretében Orbán meghirdette a közösségi média elfoglalásának programját, egy fokkal békésebben, mint a Harcosok Klubjával. Nem ez volt a Fidesz legsikeresebb projektje.