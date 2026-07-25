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A következő élő közvetítés része „Tusványos nem egy ellenzéki rendezvény, Tusványos nem lesz sosem ellenzékben”

Rég öregedett mondat annyira rosszul, mint Orbán tavalyi tusványosi kijelentése

admin Rugli Tamás
2026. 07. 25. 09:20

Egy évvel ezelőtt is nekem jutott a feladat, hogy Orbán Viktor beszédét közvetítsem olvasóinknak, akkor azt írtam a felvezetőben, hogy Orbán minden bizonnyal ezúttal is hagy majd nekünk egy jól idézhető mondatot, amire sokáig emlékezünk majd.

Így is lett: amikor a független kutatóintézetek már hónapok óta arról számoltak be, hogy a Tisza nemcsak pariban van, de vezet is a Fidesz előtt, Orbán kiállt, és elmondta a tusványosi hallgatóságnak:

Ha most vasárnap lennének a választások, 106 egyéni választókerületből 80-at mi nyernénk.

A többi pedig történelem.

A tavalyi beszéd nagy dobása egyébként a digitális polgári körök elindítása lett volna, amelynek keretében Orbán meghirdette a közösségi média elfoglalásának programját, egy fokkal békésebben, mint a Harcosok Klubjával. Nem ez volt a Fidesz legsikeresebb projektje.

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