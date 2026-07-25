Misszióhirdetés várható?

A választási vereség óta Orbán Viktor a korábbi tempójához képest gyakorlatilag köddé vált. Nem kevesen egyenesen a kicsekkolásáról kezdtek beszélni, főleg akkor, amikor a Tisza Párt alaptörvény-módosítással kiiktatta Sulyok Tamást, amire Orbán úgy kiáltott önkényt, hogy közben épp az Egyesült Államokba utazott a futball-vb-re.

A Fidesz elnöke a hét elején tért haza, szerdán sajtótájékoztatót tartott a Fidesz új frakcióvezetőjével, Bóka Jánossal, ahol megelőlegezte, hogy az iránymutatást majd Tusványoson adja meg. Török Gábor a volt kormányfő szavaiból arra következtetett, hogy Orbán misszióhirdetésre készül.

A Fidesz egyébként kedden egy ellenállási nyilatkozatot is közzétett, ahogy ők mondják, a tiszás önkénnyel szemben, az ellenállás jó eséllyel sokszor elhangzik majd a Fidesz-vezér beszédében.