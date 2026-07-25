beszédellenzékfideszorbán viktor
A következő élő közvetítés része „Tusványos nem egy ellenzéki rendezvény, Tusványos nem lesz sosem ellenzékben”

Gyülekezik a tömeg az Orbán-beszédre

admin Papp Atilla
2026. 07. 25. 09:20

Érezhetően kevesebben jöttek ki a hatalomból kiszavazott Orbán Viktor beszédére: a színpad előtti, kordonokkal elválasztott, beléptetőkapus rész lényegében megtelt, ám a tér nagyjából fele – tíz perccel a kezdés előtt – egyelőre üresen áll. Az állóhelyes küzdőtérre vastagon rászáradt a sár, helyenként méretes pocsolyákat kell kerülgetni.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Kvíz: mennyire emlékszel az ikonikus magyar kibeszélő műsorokra?
Majka Bohár Dánielnek: Szopjatok le mind
Klopp a német újságíróknak: Ha rászálltok a családomra, távozom
Leclerc kutyájától az összetört Alpine-ig – ilyen volt a pénteki nap a Hungaroringen
Tusványoson hamarosan színpadra lép Orbán Viktor
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik