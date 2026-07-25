Gyülekezik a tömeg az Orbán-beszédre

Érezhetően kevesebben jöttek ki a hatalomból kiszavazott Orbán Viktor beszédére: a színpad előtti, kordonokkal elválasztott, beléptetőkapus rész lényegében megtelt, ám a tér nagyjából fele – tíz perccel a kezdés előtt – egyelőre üresen áll. Az állóhelyes küzdőtérre vastagon rászáradt a sár, helyenként méretes pocsolyákat kell kerülgetni.