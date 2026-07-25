Ahol a bevásárlás túlmutat az élelmiszereken

Friss alapanyagok, saját márkák és praktikus megoldások egy helyen

A Lidl folyamatosan alkalmazkodik a vásárlók változó igényeihez, ennek is köszönhető, hogy megőrizte vezető szerepét a hazai kiskereskedelmi piacon. Változatos, széles kínálatával és kiváló ár-érték arányával szinte átformálta a diszkontboltokról kialakított elképzeléseket.

A vállalat stratégiája az, hogy a vásárlók egy helyen találjanak meg mindent, amire szükségük lehet, jó áron és az igényeiknek megfelelően. Ez a koncepció határozza meg a Lidl szortimentjének egyediségét, amelynek alapköve a tudatosan felépített, minden helyzetre okos megoldást nyújtó saját márkás termékkínálat.

A Pilos, Pikok Pure, Húsfarm, Combino vagy a hazai ízeket képviselő Hazánk Kincse mind olyan saját márkái a Lidl áruházláncnak, amelyek biztosan belekerülnek a kosarunkba egy-egy bevásárlásnál. A vásárlók számára azért váltak népszerű választássá, mert megbízható minőséget kínálnak kedvező ár mellett.

A non-food kategória kedvencei a Silvercrest, a Parkside, az Esmara vagy éppen a Crivit, mára már a magyar háztartások alapvető kellékeivé váltak.

Sok háztartásban teljesen természetes lett, hogy a hűtőben Pilos tejtermék, a kamrában Combino tészta és Hazánk Kincse hagyma, a serpenyőben Húsfarm hús, a gardróbban Esmara ruházat, a sporthoz Crivit termékek, a garázsban pedig Parkside szerszámok találhatóak.

Mi a titok?

A Lidl saját márkás termékeinek sikerében fontos szerepet játszik, hogy a vállalat a minőségre, a modern dizájnra és a kiváló ár-érték arányra helyezi a hangsúlyt, és valódi, megfizethető alternatívákat kínálnak a vásárlók számára. Sokat tesz hozzá még a vállalat azzal is, hogy szigorúan ellenőrzi a saját márkás termékeit, és kínálatát a vásárlói igények alapján fejleszti. A fogyasztók és a szakma képviselői által megszavazott díjak, és a független termékteszteken elért eredmények is ezt igazolják.

Friss zöldség és gyümölcs: A termékek jelentős része maximum 48 órát tölt a logisztikai láncban, ami azt jelenti, hogy 1-2 nappal korábban még a termőföldeken voltak. Az áruházlánc kizárólag szigorú minőségi feltételeknek megfelelő, GLOBAL G.A.P. tanúsítvánnyal rendelkező termelőkkel dolgozik. Szigorú beszerzési politikájának köszönhetően a konvencionális termesztésben a szermaradványok szintje nem haladhatja meg a jogszabályban előírt érték egyharmadát. A gondos ellenőrzés az üzletekben is folytatódik a frissességfelelősök napi többszöri átvizsgálásával. 2025-ben több mint 200 különböző zöldség és gyümölcs került a boltokba, a vásárlók naponta átlagosan 160-féle friss zöldség- és gyümölcstermékből válogathattak. A hazai beszállítók támogatása is kiemelkedő, minden olyan termék, ami elérhető hazai termelésből, azt országon belül szerzi be a vállalat, miközben kedvező áron kínál széles választékot vásárlóinak. A Lidl 2020 óta minden évben folyamatosan elnyerte Az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője díjat. Helyben sütött pékáruk: Az áruházlánc nagy hangsúlyt fektet a helyben sütött termékekre, az innovatív újdonságokra, valamint a különböző speciális étrendekhez kapcsolódó kínálat bővítésére is. Országszerte több mint 70-féle helyben sütött pékáru volt elérhető az állandó kínálatban 2025-ben, az édes és sós választék egyaránt bőséges. A kínálatot az év során 105 időszakos termék egészítette ki, így reagálva a szezonális trendekre és a vásárlói igényekre. Frisshús-választék: Az áruházlánc frisshús-kínálatában széles, minőségi választékot találhatunk: így a csirkehúsoktól kezdve a pulyka és a vízi szárnyasok mellett, a sertés, a nyúl-, a bárány-, a borjú- és a marhahús is elérhető a polcokon, de a steakekből és vadhúsokból is széles kínálatot találunk. Kiemelten fontos, hogy csakis ellenőrzött, magas élelmiszer- és minőségbiztosítási szempontoknak megfelelő gazdaságokból származó, kiváló minőségű termékeket kínálnak, amelyeket rendszeresen ellenőriznek is.

Innováció, fejlődés, tudatosság

A Lidl számára fontos, hogy a vásárlók minden nap tudatos és fenntartható döntéseket hozhassanak. Ennek köszönhetően a kínálatot a mai igényeknek megfelelően olyan termékekkel is kiegészítették, amelyek az egészséges és tudatos táplálkozást helyezik a középpontba, úgy, hogy az ételintoleranciával élők vagy a speciális étrendeket követők is a Lidl üzleteiben, egy helyen tudják intézni a teljes bevásárlást.

Napi szinten elérhetőek a glutén- és laktózmentes, a só- és cukorcsökkentett, bio-, valamint a növényi alapú (vegán és vegetáriánus) termékek is.

A diszkontlánc kínálatában folyamatosan bővül a biotermékek választéka is. Ezek az élelmiszerek olyan ökológiai gazdálkodásból származnak, ahol a természet tisztelete, a felelős termelés és a biodiverzitás védelme kiemelt szerepet kap. A biominősítéssel ellátott termékek szigorú uniós előírásoknak felelnek meg, így a vásárlók megbízható forrásból választhatnak, miközben tudatosabb döntést hozhatnak saját egészségük és környezetünk szempontjából is. Ehhez a tudatossághoz kapcsolódik a vállalatcsoport azon hosszú távú célja ishogy 2050-ig a kínálatát fokozatosan a tudományosan megalapozott, bolygóbarát és egészséges Planetary Health Diet étrendhez igazítsa. Ennek jegyében fokozatosan növelia teljes kiőrlésű gabonák és növényi fehérjékarányát, hogy támogassae a vásárlók változatos étrendjét.

Mindez azt mutatja, hogy a Lidl kínálata ma már nemcsak a bevásárlás egyszerűségéről szól, hanem arról is, hogy a vásárlók mindennapi döntéseikhez minőségi, tudatos és elérhető megoldásokat találjanak.