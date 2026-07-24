Rogán Antal régi bizalmasa eladta fontos cégét

A Rogán Antal volt kabinetminiszterrel régóta, több területen együtt tevékenykedő Kertész Balázs ügyvéd eladta a Monavis Holding Üzleti Zrt. nevű cégét, írja a HVG.

Kertész 2004-2019 között az V. kerületi önkormányzat vagyonkezelő cégének elnökségében ült, amely időszaknak egy nagy része egybeesik Rogán 2006-2014 közötti kerületi polgármesterségével.

Ezután az ügyvéd számos, Rogán minisztériumához tartozó ügyben közreműködött. A 24.hu írta meg 2024-ben, hogy a letelepedési kötvények kínai kulcsszereplője közel 3 milliárd eurót utalt át olyan cégekbe, amelyek később Kertész családjának érdekeltségébe kerültek.

Emellett a Monavis Holding közvetlenül birtokolta a 4iG részvényeket, amelyektől tempósan szabadult meg pár nappal azelőtt, hogy kiderült, az informatikától az űriparig számos területen aktív NER-es gigacég nem veszi meg a T-Systemst, ami miatt bezuhant a papírjainak az ára.

Tomaj Balázs ügyvéd, a Monavis Holding új tulajdonosa azt mondta a a HVG-nek, hogy a cég egy megújulóenergia-beruházáson dolgozik, amiben maga is hosszabb ideje részt vesz tanácsadóként.

A 24.hu júniusban írta meg, hogy Kertész továbbadta azt az anno feltűnően olcsón eladott Aulich utcai irodát, ahol a 2010-es években Habony Árpáddal és Rogán Antal kávézott. Az ügyvéd éppen az eladás után vett ki 450 millió forintos osztalékot az ingatlant korábban birtokló cégéből.