Harmincnapos fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Budapest belső kerületeiben a romló közbiztonsági helyzet miatt

A Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) mobil teamekkel és krízisközpontokkal segítené a közterületi problémák kezelését – olvasható a tárca által kiadott pénteki közleményben.

Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-tól 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz: a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják.

Első lépésként az alacsony küszöbű szolgáltatók és a rendőrség közötti együttműködés újragondolása érdekében találkozóra hívta a tárca a Belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű, szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit.

A megbeszélésen szó esett a rendvédelmi és szociális problémák összehangolásáról, a közös, egymást segítő munka kialakításáról, annak érdekében, hogy a rendőri jelenlét és a szenvedélybetegek ellátása egymást erősítve, a szolgáltatások zavartalan működését biztosítva valósuljon meg – ismertette a minisztérium.

Hozzátették, hogy megkezdődött olyan multidiszciplináris mobil teamek megszervezése is, amelyek gyors és célzott segítséget nyújtanának a közterületeken élő vagy ott segítségre szoruló embereknek, köztük a pszichiátriai problémákkal küzdőknek és a szenvedélybetegeknek. A minisztérium továbbá felszólította a hosszított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek, a kijelöléssel járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent.

A közlemény szerint a tárca a kórházból kikerülő hajléktalan emberek helyzetének javításán is dolgozik: ennek érdekében megkezdődött az egyeztetés a kórházi szociális munkásokkal annak érdekében, hogy javuljon az egészségügyi és szociális ellátórendszer együttműködése, és a kórházi elbocsátást követően senki ne kerüljön megfelelő segítség nélkül az utcára. Ennek első lépéseként egyeztetésre hívták az Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Egyesületének képviselőit – olvasható a közleményben.

Polgármesterek kértek segítséget

A múlt héten a VI., a VII., a VIII. és a IX. kerület polgármesterei közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a főváros romló közbiztonsági helyzete miatt. Soproni Tamás, Niedermüller Péter, Pikó András és Baranyi Krisztina azt írták: „az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik, és a helyzetet nem holnap, nem holnapután, hanem leginkább tegnap kell elkezdeni megoldani”.

A kerületvezetők egy 5 pontos javaslati listát is közzétettek, mely tételeinek megvalósításával a meglátásuk szerint jelentős javulást lehetne elérni a problémás területeken.