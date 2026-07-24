„Megöllek, így jár mindenki” – közölte a testvére fejét kaszával szétverő férfi

Kaszával esett a testvérének szerda este egy férfi Ózdon. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életveszélyes fejsérülésekkel vitték kórházba. A Miskolci Járásbíróság elrendelte az emberölés kísérletével gyanúsított férfi letartóztatását.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a terhelt szóváltásba, majd verekedésbe keveredett testvérével. A sértett ennek során kezébe vett egy több mint egy méter nyélhosszúságú, 50 cm-es kaszát, és azzal hadonászott. A fivére kivette a kezéből, és a fém részével fejbe vágta vele.

Miután a testvére az ütés hatására a földre esett, a terhelt még legalább ötször fejbe vágta a kaszával, melynek során közölte, hogy „Megöllek, így jár mindenki”, majd lelépett a helyszínről, a kaszát pedig egy bozótos területen eldobta.

Az ügyben eljáró nyomozási bíró szökés, elrejtőzés, bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye miatt elrendelte a büntetett előéletű férfi letartóztatását. A végzés nem végleges.