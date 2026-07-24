Takarítónőnek utaztak ki Németországba, másnap reggeltől valóságos pokol lett az életük

Prostitúciós hálózatot működtetett egy férfi, több rokonával közösen. A Heves Vármegyei Főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka miatt nyújtott be vádiratot öt emberrel szemben.

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2017 végétől kezdődően éveken keresztül irányította és felügyelte magyar nők belföldön és Németországban végzett prostitúciós tevékenységét. Ebben két fia és két távolabbi rokona is segítette őt. A terheltek hamis jövőkép felvázolásával, esetenként szerelmet színlelve tévesztették meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket, és így vették rá őket a prostitúciós munkára.

Fenyegetés és verés

Amennyiben a nők nem akarták folytatni ezt a tevékenységet, bántalmazással, fenyegetéssel kényszerítették rá őket. A férfi a rokonaival több mint tíz áldozat Berlinbe történő kiutaztatását és elszállásolását szervezte meg. Szoros ellenőrzés alatt tartották, telefonon utasították őket, megkeresett pénzüket elvették, csak a létfenntartáshoz és a prostitúciós tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges összeget adták oda nekik.

A főügyészség közleménye szerint a prostitúciós hálózat irányítója kezdetben rendes életkörülményeket és házat ígért az egyik sértettnek a prostitúciós tevékenységből származó bevételből. A nő nehéz életkörülményeire és a mások gondozásában lévő gyermekére tekintettel a prostitúciós munka mellett döntött, és a férfival Németországba utazott. A hálózat tagjai egy másik áldozatot személyes találkozóra vettek rá egy Eger melletti településen, ahonnan erőszakkal szállították el.

Nem engedték haza

Később közölték vele, hogy Németországban kell prostituáltként dolgoznia. A nő nem mert ellenállni, ezért eleget tett a kérésnek. Két további áldozat takarítói munkára jelentkezve utazott Németországba, majd a megérkezésük utáni reggel kiderült, hogy valójában prostitúciós munkát kell végezniük. Az egyik nő ezt visszautasította, és haza akart utazni, vele szemben az egyik vádlott erőszakot alkalmazott, mire végül a sértettek beleegyeztek az elvárt tevékenység végzésébe.

A sértettek között olyan nők is voltak, akiknek Budapesten kellett prostitúciós tevékenységet végezniük, közülük az egyik még kiskorú volt. Az ügyben emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének minősített esete miatt nyújtottak be vádiratot öt emberrel szemben, két visszaeső vádlottal szemben egyéb bűncselekmények miatt is vádemelés történt.

A vádhatóság a bűnügyi felügyeletben, illetve letartóztatásban lévő, büntetett előéletű vádlottakkal szemben – amennyiben az előkészítő ülésen beismerik a bűnösségüket – 14, illetve 13 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. A többi vádlott tekintetében – bűnösségük beismerése esetén – 9 év szabadságvesztést és 10 év közügyektől eltiltást indítványozott. A főügyészség valamennyi vádlott tekintetében vagyonelkobzás elrendelését is indítványozta.

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