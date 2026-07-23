Rejtélyes, bűzölgő uszadék borította el a Fekete-Köröst a román határnál

Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szagú uszadék torlódott fel csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénesmajor térségében, közvetlenül a román–magyar határnál – közölte az MTI-vel a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig).

Az igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.

A tájékoztatás szerint az uszadék jelenleg stabil helyzetben van, további leúszásának és a szennyezés terjedésének megakadályozására pedig merülőfalat telepítettek. Az anyagot eltávolítják, majd ártalmatlanításra elszállítják.

A szakemberek több ponton is vízmintákat vettek, a vizsgálatok hivatalos eredményére azonban várhatóan 48 órát kell várni. Az előzetes eredmények megérkezéséig szüneteltetik a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek működtetését. Az intézkedés az igazgatóság szerint a szennyezés továbbterjedésének megakadályozását, valamint a folyó alsóbb szakaszainak és a vízhasználók védelmét szolgálja.

Az MTI értesülése szerint a mintavétel eredményétől függ, hogy tovább működhetnek-e a Körösökön, Szanazugban és Városerdőn található szabadstrandok.

A Kövizig értesítette a román felet és a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatóságait is. A helyszínen csütörtökön környezetvédelmi, vízügyi, népegészségügyi és természetvédelmi szakemberek tartottak szemlét.