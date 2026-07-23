Oktatási Minisztérium: új korszak kezdődik a felsőoktatásban

A 2026-os tanév nemcsak a felvételi eredmények miatt jelent mérföldkövet, ugyanis az új tanévvel megkezdődik a magyar felsőoktatás megújítása is – közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felvételi ponthatárok kihirdetését követően csütörtökön este.
A tárca közleményében azt írták: céljuk, hogy a hallgatók korszerű, a 21. század kihívásaira felkészítő képzésben részesüljenek, miközben a magyar felsőoktatás ismét szervesen kapcsolódik az európai és nemzetközi tudományos, valamint felsőoktatási térhez. Ennek érdekében a minisztérium átfogó fejlesztéseket készít elő, amelyek erősítik az egyetemek szakmai autonómiáját, hallgatóközpontúságot, javítják az oktatás minőségét, bővítik a nemzetközi együttműködéseket, és kiszámítható, átlátható működési környezetet teremtenek a magyar felsőoktatás számára – rögzítették.
Katz Sándor felsőoktatási államtitkárt, aki közölte, hogy a megújítást az érintettek bevonásával kívánják végrehajtani, s fontosnak tartják, hogy már a felvételi első pillanatától megismerjék a fiatalok véleményét és ötleteit, hiszen „a jövő felsőoktatását velük együtt kell alakítanunk” – fogalmazott.
A felsőoktatás megújítása hosszú távú befektetés Magyarország jövőjébe: célja, hogy a hazai egyetemek versenyképes tudást, korszerű kutatási környezetet és nemzetközi lehetőségeket biztosítsanak a hallgatók számára – emelték ki a közleményben.
Közel háromnegyede a jelentkezőknek felvételt nyert
A tárca összegzése szerint az idei felvételi eredmények alapján 2026 szeptemberében 101 572 hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72 százalékos, vagyis közel háromnegyede a jelentkezőknek felvételt nyert. Az általános felvételi eljárásban összesen 140 427 jelentkező vett részt, közülük 71 467 felvételiző jutott be az első helyen megjelölt képzésre. A szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait állami finanszírozásban.
A legnépszerűbb képzési területek idén
- a gazdaságtudományok (21 274 felvett hallgató),
- a pedagógus képzés (16 199),
- a műszaki tudományok (13 314),
- bölcsészettudomány (9.855)
- és informatika (7 753),
- társadalomtudomány (7 447),
- orvos és egészségtudomány (7 432).
A top szakok a felvett diákok száma alapján
- a gazdálkodás és menedzsment szak (5 929),
- mestertanár képzés (3.845),
- jogász (3 811),
- ápolás és betegellátás (3 185),
- kereskedelem és marketing (3.036),
- gyógypedagógia (2 800).
A tanárképzés a létszámot tekintve folyamatosan növekedik, ebben az évben 16 199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre. Tanitó (2 039) és osztatlan tanárképzésbe (2 617) idén rekord számú diák érkezik, összesen 4 656 hallgatóval. A felvett diákok számát tekintve a legtöbb diákot idén is az ELTE fogadja 13 723 hallgatóval, de a top 10 listában 3 műszaki fókuszú egyetem is helyet kap.