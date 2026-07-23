Itt vannak a 2026-os felvételi ponthatárok

Csütörtök este 8 órakor nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat.

A ponthatárokat a Felvi.hu oldalán tették közzé.

Azok a jelentkezők, akik korábban megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak arról, hogy felvették-e őket, és ha igen, melyik képzésre. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre – az ezzel kapcsolatos tudnivalókat lentebb ismertetjük.

Az Eduline gyűjtse szerint ezeken az államilag támogatott, nappali alapképzéseken születtek a legmagasabb ponthatárok idén:

Osztatlan tanári (francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár) – Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar – 492 pont

Osztatlan tanári (matematikatanár; technika- és tervezés-tanár) – Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – 486 pont

Nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) – Budapesti Corvinus Egyetem – 477 pont

Osztatlan tanári (hittanár-nevelőtanár; történelemtanár) – Debreceni Református Hittudományi Egyetem – 476 pont

Osztatlan tanári (hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára) – Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar – 476 pont

Osztatlan tanári (japán nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár) – ELTE Tanárképző Központ – 472 pont

Osztatlan tanári (francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár) – ELTE Tanárképző Központ – 470 pont

Osztatlan tanári (francia nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára) – ELTE Tanárképző Központ – 4 68 pont

Jogász – Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – 467 pont

Mérnökinformatikus (angol nyelven) – Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar – 465 pont

További népszerű szakok ponthatária:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, jogász: 464 pont

Eötvös Loránd Tudományegyetem, pszichológia: 455 pont

Semmelweis Egyetem, általános orvos: 423 pont

Pécsi Tudományegyetem, általános orvos: 406 pont

Szegedi Tudományegyetem, általános orvos: 415 pont

Mutatjuk a legalacsonyabb ponthatárokat is:

Veszprémi Érseki Főiskola – ápolás és betegellátás (ápoló) – 174 pont

ELTE Bölcsészettudományi Kar – szlavisztika (szerb nemzetiségi) – 180 pont

ELTE Bölcsészettudományi Kar – szlavisztika (bolgár) – 188 pont

Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar – gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki – 188 pont

Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar – szociális munka – 189 pont

Gábor Dénes Egyetem – mérnökinformatikus – 191 pont

Veszprémi Érseki Főiskola – csecsemő- és kisgyermeknevelő – 192 pont

ELTE Bölcsészettudományi Kar – újlatin nyelvek és kultúrák (portugál) – 194 pont

Gábor Dénes Egyetem – gazdaságinformatikus – 196 pont

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar – mezőgazdasági mérnöki – 200 pont

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Rekordszámú jelentkező várta az eredményeket

Már a felvételi eljárás során látszott, hogy több szakon komoly verseny alakulhat ki. Az Eduline adatai szerint idén összesen 140 427-en jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe, ami több mint tízezerrel haladja meg az egy évvel korábbi adatot.

Az állami ösztöndíjas férőhelyek száma ugyan nőtt, a bővítés azonban elsősorban a gazdasági képzési területet érintette, így számos keresett szakon maradt az erős verseny.

Az Eduline gyűjtése szerint az intézmények közül idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonzotta a legtöbb jelentkezőt, a második helyen a Debreceni Egyetem végzett, míg a harmadik legtöbb jelentkező a Szegedi Tudományegyetemen volt:

ELTE – 20 350 jelentkező Debreceni Egyetem – 11 386 jelentkező Szegedi Tudományegyetem – 9360 jelentkező Pécsi Tudományegyetem – 8614 jelentkező Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – 6484 jelentkező

Hogyan számolják a felvételi pontokat? A 2026-os felvételin a korábbi évekhez hasonlóan legfeljebb 500 pontot lehetett szerezni. Ebből maximum 200 pont járt a középiskolai eredményekért, további 200 pontot érhettek az érettségi eredmények, míg az egyetemek által adható intézményi pontok legfeljebb 100 pontot tehettek ki. A pontszámítást minden jelentkező esetében a számára legkedvezőbb módszerrel végzik el. Továbbra is lehetőség van az érettségi pontok megduplázására, a technikumban végzettek pedig bizonyos feltételek mellett a szakmai vizsgájuk eredményét is beszámíttathatják. Az intézményi pontok rendszerében az egyetemek saját hatáskörben dönthetnek arról, milyen teljesítményekért adnak többletpontot. Ezek járhatnak például emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért, tanulmányi, művészeti vagy sporteredményekért, de egyes intézmények a munkatapasztalatot, a katonai szolgálatot vagy más egyedi teljesítményeket is figyelembe vehetnek.

Ezek voltak a legnépszerűbb szakok

Az Eduline összesítése alapján ez volt a tíz legnépszerűbb szak az első helyes jelentkezők alapján:

Gazdálkodási és menedzsment – 4571 fő Általános orvos – 2792 fő Pszichológia – 2782 fő Jogász – 2653 fő Kereskedelem és marketing – 2633 fő Nemzetközi gazdálkodás – 2504 fő Ápolás és betegellátás – 2465 fő Mérnökinformatikus – 2357 fő Pénzügy és számvitel – 2007 fő Gépészmérnöki – 1716 fő

Ha a levelező és az önköltséges képzéseket is figyelembe vesszük, a pszichológia, a jogász, az óvodapedagógus és a gyógypedagógia is a legkeresettebb szakok között szerepelt.

Tavaly több helyen is extrém magas ponthatárokat húztak

A 2025-ös felvételin több népszerű szakon is rendkívül magas pontszám kellett a bekerüléshez.

A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakára 478 ponttal lehetett bejutni, míg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia képzésén 474 pont volt a ponthatár.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a gazdálkodási és menedzsment szak ponthatára 418, az építészmérnöki képzésé pedig 424 pont volt.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen gazdálkodási és menedzsment szakon 422, kereskedelem és marketing szakon 419 pont kellett a bejutáshoz, míg az ELTE jogász szakán 479 pontnál húzták meg a határt.

A tavalyi év egyik legmagasabb ponthatárát a Dunaújvárosi Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán állapították meg, amelyre a maximális, 500 pontos eredménnyel lehetett bekerülni.

Milyen ponthatárokra lehetett most számítani?

A ponthatárokat alapvetően három tényező alakítja: hány hallgatót vehetnek fel az adott képzésre, hányan jelentkeztek, valamint milyen eredményeket értek el a felvételizők.

Az Eduline előzetes elemzése szerint az orvosi képzéseken intézményenként eltérő folyamatok rajzolódtak ki. Míg a Semmelweis Egyetemen nőtt az első helyes jelentkezők száma, addig a Debreceni Egyetemen csökkent az érdeklődés, ezért a szakportál kisebb elmozdulásokat sem tartott kizártnak a ponthatárokban. A szegedi és pécsi orvosképzésen ugyanakkor a tavalyihoz hasonló értékekre lehetett számítani.

Pszichológia szakon országosan nem vártak jelentős változást, bár az egyes intézmények között számottevő különbségek mutatkoztak. Az ELTE-n nőtt az első helyes jelentkezők száma, míg több más egyetemen stagnált vagy enyhén csökkent az érdeklődés.

A jogászképzéseken szintén nem látszott országos átrendeződés. Az Eduline szerint az állami ösztöndíjas férőhelyek és a jelentkezők száma is csak minimálisan változott, ezért inkább egyetemenként lehetett kisebb emelkedésre vagy csökkenésre számítani.

A legnagyobb verseny ugyanakkor a gyógypedagógiai képzéseken alakulhatott ki. A szakportál adatai szerint csaknem 19 százalékkal többen jelölték meg első helyen ezt a szakot, mint egy évvel korábban, ami a legnépszerűbb intézményekben a ponthatárok emelkedésének irányába hathatott.

Akit nem vettek fel, még jelentkezhet a pótfelvételire

Akik most nem jutottak be egyetlen megjelölt képzésre sem, azok számára a pótfelvételi jelenthet újabb lehetőséget.

A pótfelvételiben azok vehetnek részt, akik az általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt egyetlen szakra sem, illetve azok is, akik korábban nem nyújtottak be érvényes jelentkezést.

A pótfelvételi során csak egyetlen képzés jelölhető meg. A meghirdetett szakok között jellemzően önköltséges képzések szerepelnek, de minden évben akad néhány állami ösztöndíjas hely is.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a pótfelvételit várhatóan augusztus első felében hirdetik meg, a ponthatárokat pedig augusztus utolsó hetében teszik közzé.

Most indulhat a roham az albérletpiacon

A felvételi ponthatárok kihirdetésével hagyományosan elkezdődik az albérletpiaci főszezon is, az MTI-nek nyilatkozó ingatlanközvetítők szerint azonban az idei év több szempontból is eltér a korábbiaktól. Bár a következő hetekben várhatóan megugrik a kereslet, a piac egyelőre nyugodtabb képet mutat.

A Duna House közölte, a legerősebb időszak várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig tart majd, így akik most kezdenek lakást keresni, még kedvezőbb kínálatból válogathatnak. Az ingatlanközvetítő arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai albérletpiac az elmúlt évekhez képest lassabb drágulást mutat: Budapesten éves összevetésben nagyjából 5 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak, miközben korábban kétszámjegyű növekedés sem volt ritka.

Az ingatlan.com szintén visszafogottabb szezonkezdésről számolt be. A társaság adatai alapján július első felében 75 ezer telefonos érdeklődés érkezett kiadó lakásokra, ami 4 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, és az elmúlt öt év legalacsonyabb július eleji értéke. A szakértők ezt részben az Otthon Start program hatásával magyarázzák, amely több korábbi bérlőt terelhetett a saját lakás vásárlása felé.

Budapesten a kiadó társasházi lakások medián bérleti díja egy év alatt 270 ezerről 260 ezer forintra csökkent. A kisebb, legfeljebb 40 négyzetméteres lakások esetében a középérték 200 ezer forint körül alakult. A nagyobb egyetemvárosok közül Debrecen továbbra is a legdrágábbak közé tartozik, míg Szegeden, Győrben és Székesfehérváron is 150–170 ezer forint körüli havi díjjal kínálják a garzonlakásokat. Pécsen és Miskolcon ennél kedvezőbb árakkal találkozhatnak a hallgatók.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a mostani visszafogottabb kereslet ellenére a ponthatárhirdetést követő hetekben jelentősen felélénkülhet a piac, különösen a nagy egyetemvárosokban. Emiatt azok járhatnak a legjobban, akik minél hamarabb megkezdik az albérletkeresést.