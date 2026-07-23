NKA-ügy: „Politikai fogvatartottak” szabadon engedését követeli a Fidesz

Az NKA-ügyben fogva tartottak azonnali szabadon engedését követelte csütörtöki közleményében a Fidesz országgyűlési frakciója. Az ellenzéki párt „politikai fogvatartottaknak” nevezte az érintetteket, és azt állította, hogy a Tisza kultúrpolitikai vitából „politikai koncepciós eljárást” csinált, amelynek célja a politikai ellenfelek megbélyegzése és ellehetetlenítése.

A közlemény arra reagált, hogy a Kecskeméti Járásbíróság három hónappal meghosszabbította négy gyanúsított – köztük Bús Balázs volt NKA-alelnök – letartóztatását. A bíróság szerint a kényszerintézkedésre az érintettek jelenlétének biztosítása és a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása miatt van szükség, két ember esetében pedig a bűnismétlés veszélyét is megállapították. Két másik gyanúsított bűnügyi felügyeletbe került. A döntések nem véglegesek.

A Fidesz koholtnak minősítette a vádakat, a letartóztatások meghosszabbítását pedig abszurdnak, igazságtalannak és aránytalannak. A frakció szerint az eljárás azt is szolgálja, hogy utólag igazolja a Fidesz szervereinek lefoglalását, amelyet a párt „példátlan adatlopási ügynek” nevezett.

A közleményben azt követelték, hogy a volt kormánytisztviselőkkel és a kedden őrizetbe vett frakciómunkatárssal szembeni eljárások „a törvényesség talaján”, ne pedig politikai elvárások alapján folyjanak, és szüntessék meg a velük szemben alkalmazott kényszerintézkedéseket.

Tizenhét milliárd forint és hét gyanúsított

Az NKA-ügy tavasszal robbant ki, miután kiderült, hogy a választás előtt a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztott ki. A főügyészség gyanúja szerint a testület a hatáskörét túllépve, a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve döntött a pénzekről. Júniusban hat embert tartóztattak le, szerdán pedig egy hetedik gyanúsítottat, a Fidesz-frakció egyik munkatársát is őrizetbe vették.

Orbán Viktor szerdán koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet, és azt mondta, az NKA döntéshozói semmi rosszat nem tettek, csupán a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották a kormány által megszavazott összeget. Szerinte a nyomozás csak ürügyet szolgáltatott a Fidesz szervereinek lefoglalásához.

A 24.hu korábbi cikke szerint június végéig már 2,38 milliárd forintot fizettek vissza a támogatottak az NKA-nak. Több szervezet arra hivatkozott, hogy nem használta fel a teljes összeget, mások pedig azért mondtak le a támogatásról, mert a botrány miatt nem akartak a programjaikra vetülő politikai árnyékot.