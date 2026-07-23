Nem változtat Magyar a biztonsági protokollokon azért, mert leköpték

Nekem egy kérésem van az engem védelmező rendőrök felé: legyen életem

– válaszolta Magyar arra a kérdésre, nem gondolja-e, hogy valamit másképp kellett volna csinálni a Nyugati pályaudvarnál történt incidenssel kapcsolatban, amikor a miniszterelnököt egy elégedetlenkedő járókelő leköpte.

Kiállt a rendőrök mellett is, akik szerinte nem hibáztak.

Hozzátette: nem szeretne páncélozott autóban és golyóálló mellényben az emberek közé menni. Ha valaki leköp, az egy olyan kockázat, amit én bevállalok – mondta.