Önkéntes babasimogatókat keresnek a kistarcsai kórházba, pár óra alatt több mint százan jelentkeztek

A kistarcsai Flór Ferenc kórház várja a babasimogató önkénteseket, számolt be róla az ötletgazda Balogh Tamás a Facebookon.

Közölte, a Flór Ferenc kórház lesz a minta kórház, amellyel együttműködve bemutatják, hogyan is képzeljük el a babasimogatást szervezetten, a szabályok betartásával, a megfelelő oktatások elvégzésével, és hogy a babasimogatás rendezetten, mindenre kiterjedően, de legfőképpen a babákra nézve biztonságos keretek között legyen megszervezve.

Az önkénteseknek részt kell venniük egy másfél órás oktatáson, amely magába foglalja a tűz és munkavédelmi oktatást, az adatvédelmi és minőségirányítási oktatást, és egy kórház higiéniai oktatást. Ezek az oktatások védik a babákat, az önkénteseket, és hogy a kórházzal hivatalos alkalmazásban álló nővérekkel, ápolókkal és orvosaival gördülékeny legyen a kórházban eltöltött idő. A kórházzal az önkéntesek szerződést kötnek, ami semmire nem kötelez.

A babasimogató önkéntesektől Ágoston Ibolya főnővér 1 héten minimum 1, de ha megoldható 2 óra ottlétet kér, kérem a jelentkezők ezt is vegyék figyelembe. A kistarcsai kórházba csak olyanok jelentkezzenek, akik a rendszeres kórházhoz utazást heti szinten megtudják oldani. Ibolya főnővér kérése, hogy egyszeri babasimogatók ne jelentkezzenek. Ez nem turistalátványosság, a babáknak is szüksége van relatív állandóan látott emberekre

– jelezte.

Balogh Tamás a posztjában azt is leírta, hogy hol lehet jelentkezni, majd pár órával később már arról tájékoztatott a közösségi oldalán, hogy több mint százan jelentkeztek Ágoston Ibolyánál.

Az ötletgazda már felvette a kapcsolatot a Bókay gyermekklinikával, „majd jön a Bethesda és az ország összes többi kórháza.”

Balogh korábban azt is írta, 256 baba van jelenleg ma Magyarországon a kórházakban hagyva, közülük öt kisfiú Kistarcsán.