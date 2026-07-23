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Belföld

Hőhullám körvonalazódik

admin Vaskor Máté
2026. 07. 23. 13:47

A csütörtökön átvonuló, illetve a jövő hét elején érkező hidegfront hatására a melegedés átmenetileg megtorpan, ezt követően azonban a jelenlegi modell-előrejelzések alapján ismét melegedő tendencia valószínű, írja középtávú előrejelzésében a HungaroMet.

Posztjuk szerint a jövő hét közepétől a frontok várhatóan elkerülik térségünket, a nyugatról érkező anticiklon pedig egyre nagyobb befolyást gyakorol időjárásunkra, ami többnyire napos, száraz időt eredményezhet. Ennek hatására fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, a nappali felmelegedés egyre erőteljesebbé válik.

A jelenlegi forgatókönyvek szerint a hónapváltás környékén ismét hőhullám alakulhat ki, ugyanakkor ennek pontos mértéke és időtartama még bizonytalansággal terhelt

– jelezték.

A bejegyzéshez csatolt grafikonok szerint Budapesten a hónap első néhány napjában 37-38 Celsius-fok sem elképzelhetetlen.

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