Sokkoló videón, ahogy a vonat oldalába kapaszkodva utazik két fiatal

Életét kockáztatta az a két fiatal, aki a szerelvény oldalába kapaszkodva utazott a vonattal. Az eset július elsején történt, az érdi rendőrök most kérnek segítséget a videón látható fiatalok azonosításához.

A rendőrség közleménye szerint a felvételen látható két ismeretlen személy az érdi vasútállomás peronjáról felugrott a már mozgásban lévő vonat oldalára, majd a nyílt pályán, a vonat oldalába kapaszkodva utaztak egészen Érd felső megállóhelyig. A két fiatal ezt követően elfutott a helyszínről. A rendőrség vasúti szabálysértés elkövetése miatt indított eljárást az ismeretlen tettesek ellen.

Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri a videón látható személyeket, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a szabálysértéssel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.