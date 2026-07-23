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A Mol százhalombattai finomítója várhatóan szeptemberben ismét 100 százalékon működik majd

Kormányülés utáni sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu
Képünk illusztráció.
admin Benke Ágnes
2026. 07. 23. 14:29
Kormányülés utáni sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu
Képünk illusztráció.

Nem kérdezték, de a miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztató végén beszélt a benzinár alakulásáról is.

Magyar Péter egy grafikonon mutatta meg, hogy a magyar dízel és benzin ára alacsonyabb, mint a környező országokban. Hozzátette, Ausztriában magasak az üzemanyagárak, és ez elindíthat Magyarország irányába egy üzemanyagturizmust, ami veszélyes.

Kiemelte, hogy a katonai konfliktusok hatással vannak az olaj világpiaci árára. Említette a Hormuzi-szorosban kialakult helyzetet,valamint azt, hogy Oroszország jelenleg üzemanyag importra szorul, ez pedig jelentősen növeli a keresletet a világpiacon. Ezekre jön még rá az, hogy a Mol százhalombattai finomítója továbbra is csak 50 százalékon működik, ami miatt a szokásosnál több importra szorul az ország.

Magyar kiemelte, a Mol battai finomítója várhatóan szeptemberben ismét 100 százalékon termel majd. De ez sem elég önmagában, szükség van üzemanyag-importra, és jelenleg késztermék hiány van a piacon.

Elárulta az is, hogy minden nap megkapja a jelentést a stratégiai tartalékokról, és a Mol-lal is folyamatos az egyeztetés.

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