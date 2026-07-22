Jövő hétfőre és keddre kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter – derül ki a parlament honlapján megjelent levélből.

A miniszter nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása,

a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése,

valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.

Ismét a parlament elé kerülhet az országos közlekedésszervező és az állami gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítás is, amelynek zárószavazását ezen a héten elhalasztották.

A képviselők megvitathatják a helyreállítási terv energetikai vállalásainak teljesítéséhez, illetve az uniós források lehívásához szükséges adó- és egyéb törvénymódosításokat. A kormány indoklása szerint ezek célja egyebek mellett a gazdasági versenyképesség növelése, a lakossági és termelői terhek enyhítése, valamint a megújuló energetikai és geotermikus fejlesztések felgyorsítása.

Napirendre kerülhet „az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról” és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslat is. Ruff Bálint ezt azzal indokolta, hogy a demokratikus jogállam működésének nélkülözhetetlen feltétele a múlt megismerhetősége és a közintézmények átláthatósága.

A kormány kezdeményezte továbbá a megye és a kormánymegbízott elnevezésének visszaállításával összefüggő törvénymódosítás megtárgyalását, vagyis várhatóan vége a vármegyék és főispánok rövid korszakának. A miniszter szerint ez átláthatóbbá és közérthetőbbé teszi a közigazgatási szervezetrendszert.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én ért véget. A kormány azóta minden hétre rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte, a jövő heti lesz a hetedik.