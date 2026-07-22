Ellepik az eget a forma–1-es helikoptertaxik: Karácsony Gergely a Tisza-kormánynál fékezné meg őket

Mélységesen felháborít, hogy Magyarországon néhány dúsgazdag turista luxusa és a korábban Rogán Antalt is reptető cégek profitja sokkal fontosabb, mint sok ezer budapesti nyugalma.

Erről írt Karácsony Gergely a Facebookon a 2024-es forma–1-es Magyar Nagydíj idején, amikor több tucat helikoptertaxi röpködött a főváros és Mogyoród között. A főpolgármester akkor azt ígérte, hogy felterjesztési jogával élve jogszabálymódosítást kezdeményez, annak érdekében, hogy a jövőben a lakosság nyugalmát ilyen mértékben zavaró szolgáltatásra ne lehessen hatósági engedélyt kiadni.

A helyzet tavaly sem változott, a helikoptertaxik hasonló számban voltak jelen a légtérben a Hungaroring és Budapest között, mert a főpolgármesteri hivatal szerint a kormányzat nem nyújtott nekik segítő kezet.

Karácsonyék viszont a jelek szerint nem hagyják annyiban az ügyet, a 24.hu megkeresésére válaszul az idei verseny előtt ugyanis azt írták,

a probléma valóban fennáll, ezért – a korábbi kormányzat elutasító álláspontja miatt – az ügyet az új kormányzat elé is felterjesztjük, kezdeményezve a szükséges jogszabályi módosításokat.