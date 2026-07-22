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Belföld

Ellepik az eget a forma–1-es helikoptertaxik: Karácsony Gergely a Tisza-kormánynál fékezné meg őket

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 22. 15:49
Kőrös Gábor / 24.hu
A Fideszről lepattant a jogszabálymódosítási kérelme, most Magyar Péteréknél kezdeményez változást a főpolgármester, amiért a helikoptertaxik a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején jelentős zajjal zavarják a lakosságot.

Mélységesen felháborít, hogy Magyarországon néhány dúsgazdag turista luxusa és a korábban Rogán Antalt is reptető cégek profitja sokkal fontosabb, mint sok ezer budapesti nyugalma.

Erről írt Karácsony Gergely a Facebookon a 2024-es forma–1-es Magyar Nagydíj idején, amikor több tucat helikoptertaxi röpködött a főváros és Mogyoród között. A főpolgármester akkor azt ígérte, hogy felterjesztési jogával élve jogszabálymódosítást kezdeményez, annak érdekében, hogy a jövőben a lakosság nyugalmát ilyen mértékben zavaró szolgáltatásra ne lehessen hatósági engedélyt kiadni.

A helyzet tavaly sem változott, a helikoptertaxik hasonló számban voltak jelen a légtérben a Hungaroring és Budapest között, mert a főpolgármesteri hivatal szerint a kormányzat nem nyújtott nekik segítő kezet.

Mohos Márton / 24.hu A Formula–1 Magyar Nagydíj szombati napja, 2025. augusztus 2-án, a Hungaroringen.

Karácsonyék viszont a jelek szerint nem hagyják annyiban az ügyet, a 24.hu megkeresésére válaszul az idei verseny előtt ugyanis azt írták,

a probléma valóban fennáll, ezért – a korábbi kormányzat elutasító álláspontja miatt – az ügyet az új kormányzat elé is felterjesztjük, kezdeményezve a szükséges jogszabályi módosításokat.

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