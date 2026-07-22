Három mentőhelikopter is érkezett a sárvári frontális balesethez, egy nő a helyszínen meghalt

Egy ember meghalt, egy életveszélyesen, ketten súlyosan megsérültek, ketten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek, amikor szerdán reggel egy kisteherautó és egy kisbusz frontálisan ütközött a 84-es számú főúton Sárvár térségében – közölte az MTI-vel az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs ügyelete.

Tájékoztatásuk szerint nyolc mentőegység, köztük három mentőhelikopter érkezett a helyszínre, ahol egy nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem sikerült újraéleszteni, a helyszínen meghalt.

Egy nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. További két nőt hasi, valamint végtagsérülés miatt szállítottak helyszíni ellátást követően, földi úton kórházba – írták a közleményükben.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint a baleset a főút 65-ös és 66-os kilométere között történt. Az ütközés következtében hárman a járművekbe szorultak, a kisbusz öt utasának egyike pedig kiesett a járműből.

A rendőrség a honlapján azt közölte, hogy a mentés és helyszínelés idejére a 84-es számú főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 88-as főútra, Rábasömjén belterülete felé terelték el.