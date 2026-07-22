Bóka János: a legfőbb ügyész a Tisza-féle önkény ellen tiltakozott a lemondásával

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán bejelentette lemondását, amely során arra is hivatkozott, hogy az ügyészség „nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé”.

Bóka János, a Fidesz szerdán kinevezett új frakcióvezetője a történtekre reagálva azt mondta, hogy a legfőbb ügyész lemondására „Magyar Péter sorozatos politikai fenyegetéseit követően került sor”. Szerinte Nagy a távozásával tiltakozik a Magyarországon épülő „Tisza-féle politikai önkénnyel” szemben.

Bóka János azt is mondta, nem véletlen, hogy a legfőbb ügyész lemondására „az adatlopási botrány” másnapján került sor, amely során az ügyészség lefoglalta a Fidesz teljes szerverállományát.

Nyilvánvaló, hogy Magyar Péter a politikai hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik. A legfőbb ügyész lemondását követően az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet

– fogalmazott.

Magyar Péter a Tisza Párt választási győzelme után többször is felszólította más közjogi méltóságok mellett legfőbb ügyészt is, hogy távozzon a posztjáról. Legutóbb az aranykonvojügyben mondta a miniszterelnök, hogy Nagy Gábor Bálintnak rövidesen le kell mondania. Magyar a legfőbb ügyész szerdai bejelentésére azt reagálta, hogy „ezzel az ország újabb Orbán-bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást”.

A lemondás időzítése valóban érdekes, ugyanis azután, hogy a Fidesz szervereit az NKA-botrány miatt kedden lefoglalta az ügyészség, Orbán Viktor szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy koncepciós eljárásról van szó.

Orbán, a Fidesz elnöke Bóka Jánossal közösen tartotta a tájékoztatót, amelyen utóbbi frakcióvezetőként való bemutatása mellett bejelentették azt is, hogy a párt ellenállást hirdet a miniszterelnök önkénye ellen.