A szadai háziorvosi krízis nem egyedi

Korábban a HVG írt arról, hogy Szadán több ezer ember háziorvosi ellátása került veszélybe, mert a Pest megyei településen szinte egyszerre jelentkezett a rendszer minden baja: orvoshiány, alulfinanszírozottság, aránytalanul magas betegszám, konfliktus az önkormányzattal. Porpáczy Krisztina Facebook-oldalán azt írta: Szada története nem egyedi, a problémát az alapellátásban dolgozókkal együtt évek óta érzékelik.

Nem egyetlen önkormányzat és egyetlen háziorvos konfliktusáról szól, hanem arról, hogy a jelenlegi háziorvosi rendszer számos ponton elérte teljesítőképességének határát.

Az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkárát László Endre Márton tiszás parlamenti képviselő néhány hete már tájékoztatta a kialakult helyzetről. Számára már az első egyeztetésen világossá vált, hogy nem személyes konfliktusról, hanem rendszerszintű problémáról van szó.

Porpáczy Krisztina azt kérte képviselőtársától, hogy segítse elő a párbeszédet. Az államtitkár most azt írta: a lakossági fórum után az önkormányzat hozzáállása megváltozott, a helyi háziorvos folytatni tudja munkáját Szadán. Az államtitkár szerint ennek ellenére fel kell tenni a kérdést:

miért kell egy háziorvosnak a felmondás szélére jutnia ahhoz, hogy végre meghallják a problémáit? Egy jól működő egészségügyi rendszerben a problémákat nem válsághelyzetek oldják meg, hanem a folyamatos szakmai párbeszéd.

Szerinte a szadai nemcsak egy település, hanem a magyar alapellátás története is. Háziorvosként tette hozzá: kevés nehezebb döntés van egy háziorvosnak annál, mint amikor el kell hagynia azokat, akiket hosszú évek óta gyógyít.

Az ilyen döntések mögött szinte mindig évek óta fennálló túlterheltség, bizonytalanság és megoldatlan működési problémák állnak.

Az államtitkár szerint az alapellátás fejlesztési programja segítséget nyújt majd a helyettesítések megszervezésében, a humánerőforrás biztosításában, az egészségügyi és szociális ellátások összehangolásában. Azt ígérte: megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztratív terheket, korszerű informatikai megoldásokat vezetnak be, ismét vonzóvá teszik a fiataloknak a háziorvosi hivatást. Számára a szadai ügy nem egy helyi konfliktus története, hanem figyelmeztetés arra, hogy az alapellátás reformját nem lehet tovább halogatni. Azt írta: pontosan tudja, milyen érzés, amikor egy praxis fenntartásához több energia kell, mint a gyógyításhoz, az célja, hogy a háziorvosok ismét elsősorban a betegeiket és ne a rendszer hiányosságait kezeljék. Az államtitkár hisz abban, hogy az alapellátásban óriási érték és tudás halmozódott fel, amit meg kell becsülni.