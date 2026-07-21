Magyar felszólalása után fontos kérdésekben dönt a parlament

A mai ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul 9 órakor. A kormányfő beszédére valamennyi parlamenti frakció reagálhat, a felszólalások hosszát a miniszterelnöki beszéd időtartama befolyásolja.

Ezt követően a kormány kivételes eljárásban tárgyaltatja az iskolakezdési támogatásról szóló törvénymódosítást. A javaslat szerint 100 ezer forintos egyszeri támogatás járhat többek között:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek,

a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családoknak,

az egyedülálló szülőknek,

a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelőknek,

az árvaellátásban részesülő tanulóknak.

A zárószavazás legkorábban 10:30 után várható.

Közmédia átalakítása és közlekedési reformok

Szintén kivételes eljárásban tárgyalják a Közszolgálati Közalapítvány megszüntetéséről és a Független Közmédia Testület létrehozásáról szóló határozati javaslatot. Ez lehet az egyik legjelentősebb intézményi változás a médiarendszerben az elmúlt években. Az elfogadáshoz kétharmados támogatás szükséges.

Szavazhatnak az országos közlekedésszervező és gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról szóló törvénymódosításokról is. A kormány szerint ezek az uniós források lehívását és a közösségi közlekedés hatékonyabb működését szolgálják.