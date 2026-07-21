iskolakezdési támogatásközmédiamagyar péterparlament
A következő élő közvetítés része Összefogást kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes

Magyar felszólalása után fontos kérdésekben dönt a parlament

Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben
24.hu
2026. 07. 21. 08:48
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben

A mai ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul 9 órakor. A kormányfő beszédére valamennyi parlamenti frakció reagálhat, a felszólalások hosszát a miniszterelnöki beszéd időtartama befolyásolja.

Ezt követően a kormány kivételes eljárásban tárgyaltatja az iskolakezdési támogatásról szóló törvénymódosítást. A javaslat szerint 100 ezer forintos egyszeri támogatás járhat többek között:

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek,
  • a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családoknak,
  • az egyedülálló szülőknek,
  • a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelőknek,
  • az árvaellátásban részesülő tanulóknak.

A zárószavazás legkorábban 10:30 után várható.

Közmédia átalakítása és közlekedési reformok

Szintén kivételes eljárásban tárgyalják a Közszolgálati Közalapítvány megszüntetéséről és a Független Közmédia Testület létrehozásáról szóló határozati javaslatot. Ez lehet az egyik legjelentősebb intézményi változás a médiarendszerben az elmúlt években. Az elfogadáshoz kétharmados támogatás szükséges.

Szavazhatnak az országos közlekedésszervező és gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról szóló törvénymódosításokról is. A kormány szerint ezek az uniós források lehívását és a közösségi közlekedés hatékonyabb működését szolgálják.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Elkezdték inkasszózni a Revolut-számlákat
Hat lakosztály áráért szállt meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf és kísérete Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában a NATO-csúcson
Klein Dávid megszakította a csúcsmászást, csapata várja a jelentkezését
Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését
Hat lakosztály áráért szállt meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf és kísérete Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában a NATO-csúcson
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik