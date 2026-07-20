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Belföld

Vitézy Dávid: Extrém gyorshajtóknál akár autóelkobzás is jöhet

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 20. 09:55
Adrián Zoltán / 24.hu
A tárcavezető szerint a kirívó szabálysértéseknek valódi következményekkel kell járniuk.

A 200 kilométer per óra feletti gyorshajtás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén is indokolt lehet a jármű elkobzása – vetette fel az új, szigorúbb szankció bevezetését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter legújabb bejegyzésében.

A tárcavezető példaként Ausztriát és Svájcot említette, ahol már létezik hasonló jogkövetkezmény. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szigorú intézkedés csak a legsúlyosabb jogsértések esetén merülhetne fel, nem pedig kisebb sebességtúllépéseknél. A felvetés célja a szabályosan közlekedő gyalogosok és kerékpárosok megóvása.

Kikérik a közlekedők véleményét

Az autók elkobzásának ötlete annak a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszédnek a része, amelynek indulását a napokban jelentette be a miniszter. Vitézy az Árpád-hídi halálos gázolás helyszínén tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: ez nem a KRESZ átalakításáról szóló kérdőív lesz, hanem egyelőre csak néhány speciális, közlekedésbiztonsági területre kiterjedő konzultáció. A konzultációban megkérdezik az állampolgárokat arról, hogy

  • lehessen-e akár szabadságvesztéssel szankcionálni az illegális versenyzést
  • ha valaki kirívó közlekedési szabálytalanságot követ el– gyorshajtás, ittas vezetés –, akkor felmerülhessen-e az autó elkobzása súlyos jogsértés esetén
  • szigorúbb büntetés legyen-e a visszaeső gyorshajtók esetében
  • támogatnák-e a magyarok a progresszív közúti bírságok bevezetését, amely azt jelentené, hogy mindenki a fizetési /vagyoni szintjéhez mérten kapjon büntetést
  • átlagsebesség-mérés alapján bírságoljanak-e a jövőben

A kérdőív kitér az elektromos rollerekre, amely területen gyors beavatkozás szükséges Vitézy Dávid szerint. Itt arról kérdeznének, hogy

  • bevezessék-e a 25 kilométeres sebességkorlátot
  • a fejvédőt kötelezővé kellene-e tenni
  • legyen-e életkori korlát az elektromos rollerek vonatkozásában

Vitézy hangsúlyozta, hogy nem az a cél, hogy növeljék az állam bevételét, hanem életeket akarunk megmenteni, el kell kerülni a súlyos sérüléseket. Hozzátette: a bírságbevételek egy részét az önkormányzatok kapják meg. Arról is beszélt a miniszter, hogy ezekben az ügyekben Lázár János 2023-ban azonnali lépést ígért, ennek ellenére nem tett semmit.

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