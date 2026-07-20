Rosszul lett egy túrázó a Bükkben, párja megkezdte az újraélesztést, de nem tudták megmenteni

Rosszul lett egy férfi hétvégén a Bükkben, Noszvaj-Síkfőkút közelében, egy turistaútvonalon, és bár a segítség földi és légi úton is érkezett hozzá, illetve vele lévő párja azonnal megkezdte az újraélesztését, már nem tudták megmenteni.

A történtekről a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület számolt be a Facebookon, bejegyzésükben azt írták: Noszvaj-Síkfőkútról indult túrázni egy pár a kijelölt turistaútvonalon, amikor az Attila-kút és a László-kút közötti erdei szakaszon a férfi hirtelen, súlyosan rosszul lett.

„Mivel a helyszín rendkívül nehezen megközelíthető, a mentőszolgálat munkatársai is csak megfeszített tempóban, gyalogosan tudtak eljutni a bajbajutottakhoz. Az esethez a Szomolya/erdő egységünk 3 fővel, a Szomolya/quad egységünk 2 fővel kezdte meg a vonulást, velük párhuzamosan pedig az Eger/1 hivatásos tűzoltó fecskendő is riasztásra került” – olvasható a bejegyzésben.

Quados egységünk a nehéz terepviszonyok ellenére hamarabb a helyszínre ért, ahol az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei már megfeszített erővel küzdöttek a beteg életéért, és végezték az újraélesztést. Csapatunk azonnal bekapcsolódott és segítette a helyszínen lévő erők munkáját. A gyors, profi és összehangolt beavatkozás ellenére sajnos a férfi életét már nem lehetett megmenteni

– zárták a bejegyzést, figyelmeztetve, hogy az ilyen tragikus esetek rávilágítanak arra, hogy az erdőben, távol a lakott területektől pillanatok alatt kialakulhat a vészhelyzet.