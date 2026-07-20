A rendőrség előtt gyújtott fel egy rendőrautót, vádat emeltek ellene

Június 2-án a késő esti órákban megjelent egy férfi a Gödöllői Rendőrkapitányság épülete előtt, ahol több rendőrautó is parkolt. A vádlott a magával vitt égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd felgyújtotta azt.

A gépjármű teljesen kiégett.

A rendőrök hamar a helyszínre értek és megkezdték a lángok elhárítását. Megérkeztek a tűzoltók is, gyors beavatkozásuknak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi személygépkocsira és épületre.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség minősített rongálás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt egy parkoló személygépkocsit gyújtott fel. Az illető azóta letartóztatásban van.

(via MTI)