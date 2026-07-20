Magyar Péter: Esélyt kaptunk arra, hogy pártokon felül álló jelöltet találjunk

Magyar Péter arra kérte a kormánypárti és az ellenzéki tábort is, hogy a köztársasági elnök személyével kapcsolatban a magyar érdeket rendeljük alá pártpolitikai érdeknek. A miniszterelnök Göncz Árpád példájával élt, akinek a megválasztása annak az MDF–SZDSZ-paktumnak köszönhetően jöhetett létre, ami a rendszerváltás után megteremtette a kölcsönös kompromisszumot a versengő pártok között.

1990 óta most először esélyt kaptunk arra, hogy ismét pártokon felül álló jelöltet találjunk. Ez történelmi lehetőség, amit kár lenne elszalasztani.

Magyar Péter arra kérte a pártokat és a civileket is, mondják el, ki az, aki szerintük a magyar államot pártokon felül álló módon képviselni tudja. A miniszterelnök szerint fel sem fogjuk, milyen jó dolog a közéleti vita például a képviselői mandátumkorláttal vagy a köztársasági elnök személyével kapcsolatban.

Minden vita hatalmas érték

– mondta Magyar, aki szerint a magyar nép vívta ki azt a szabadságot, hogy újra ilyen dolgokról beszélhetünk, vitatkozhatunk.