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Magyar Péter: A vita célja az ország előbbre vitele 

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 20. 13:14
Varga Jennifer / 24.hu

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában elmondta: történelem legnagyobb eredményei akkor születtek, amikor a magyarok megtalálták a közös nevezőt. Példának hozta a magyar reformkort, amikor a politikusok ugyan vitákat folytattak egymással, de az ország jövője mindig a szemük előtt lebegett.

Magyar szerint a rendszerváltás után széles nemzeti egyetértés vitte a magyarokat a NATO-ba és az Európai Unióba.

A nemzeti egység soha nem jelentette a viták eltűnését. A vita célja az ország előbbre vitele

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint ma ismét a nemzeti egység felé haladó pillanatban van a magyar politika.

Ez egy új kezdet lehetőségét teremti meg. Ennek első feltétele a működő, független és tisztességes állam. Olyan állami hatóságokra (ügyészség, Alkotmánybíróság és köztársasági elnök) van szükség, ami a polgárok jogait védik. A Tisza ezért építi újra a közméltóságok, így a köztársasági elnöki méltóság függetlenségét.

A második feltétel a gazdasági fejlődés, ami nem jelent egyet Magyarország erőforrásainak kizsákmányolásával. Erre tesz kísérletet a Tisza újonnan benyújtott adócsomagja, ami fellép a nagyvállalatok adókedvezménye ellen, és arra készteti a gyakran környezetszennyező nagyvállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi előírásokat.

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