Fiával együtt mehet a rács mögé egy apa

Közel egy éve árulta a kristályt a 19 éves fiával együtt egy 43 éves apa. A rendőrség közleménye szerint a két férfi tavaly augusztus óta rendszeresen adott el drogot a visszatérő vásárlóinak, akik egy-egy kiporciózott adagért ezer forintot fizettek.

A gyanúsítottak otthonában tartott kutatás során a nyomozók bruttó 169 gramm fehér, kristályos szert találtak, amely a gyorsteszt alapján új pszichoaktív anyag. Emellett lefoglaltak egy digitális mérleget, közel kétmillió forintot és arany ékszereket is.

A nyomozás során több fogyasztót is kihallgattak, a lefoglalt anyagokat pedig igazságügyi szakértő vizsgálja. A drogkereskedelemmel gyanúsított párost őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat.