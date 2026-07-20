A város pénzügyi autonómiáját sérti a szolidaritási adó, amelynek számítási alapja nem megismerhetők – Győr ezekkel az indokokkal fordult az Alkotmánybírósághoz

Az idén befizetendő szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló nemzetgazdasági miniszteri rendelet győri önkormányzatra vonatkozó részét támadta meg Pintér Bence javaslata alapján az Alkotmánybíróságnál a hétfői rendkívüli győri közgyűlés.

A 18 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazott alkotmányjogi panasz szerint az erre vonatkozó miniszteri rendelet az önkormányzattal szemben „olyan egyedi, számszerűsített, kényszerrel végrehajtható közjogi fizetési kötelezettséget állapít meg, amely a helyi önkormányzat alkotmányosan védett pénzügyi autonómiáját, saját bevételeit, a helyi adóztatási jog tényleges tartalmát, továbbá a tisztességes hatósági ügyintézéshez, a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot egyaránt sérti”. Ugyanis az önkormányzat érvelése szerint

e normatív forma mögött valójában egyedi, közhatalmi kivetés áll, amelyhez a jogállami minimumkövetelmények – különösen a meghallgatás, az indokolás, a számítási alapok megismerhetősége és a hatékony jogorvoslat-nem társulnak.