Ez a Pócs–Magyar-csörte elmarad

Pócs János kérdezte volna Magyar Pétert arról, hogy

ki kinek van a fogságában?

Magyar viszont nem volt az ülésteremben, hogy Pócsnak válaszoljon, így ez a vita későbbre tolódik.

Helyette Balla György fideszes képviselő beszél arról, hogy fogdmegeket uszítottak Szakács István influenszerre. Balla szerint emberséges és működő Magyarországról beszélnek, miközben embertelen módon kivernek az ágyból egy embert, és embertelen módon vájkálnak a személyes holmijai között. Balla Pósfai Gábor belügyminisztert kérdezi arról, hogy ő adta-e ki erre a parancsot.

Pósfai közölte, hogy vannak alapelvek, amikhez tartja magát. Ilyen az is, hogy semmilyen nyomozással kapcsolatos kérdésbe nem szól bele. Pósfai szerinte a nyomozó hatóság önállóan járt el. Szakács szerinte a nyomozás tényével szemben panasszal élt, a módjával szemben nem.

Balla György viszonválaszban elmondta, hogy hisz Pósfainak, hogy nem ő adta ki a parancsot, de szerinte van olyan parancsnok, aki ismeri az önkény természetét, és azt gondolta, hogy így kell a kormányt kiszolgálni. A fideszes képviselő vizsgálatot és menesztést követelt.

Rétvári Bence KDNP-s képviselő ugyanebben a témában kérdezett, arról, hogy ellentmondás van az ügyészség közleménye és a Belügyminisztérium közleménye között. Utóbbi arra utalt szerinte, hogy az ügyészséggel egyeztetve zajlott a nyomozás, előbbi viszont arról írt, hogy nem.

Pósfai közölte, hogy az ügyészség nem cáfolta a Belügyminisztériumot a közleményben. Elmondta, hogy magánszemély tett feljelentést a hetedik kerületben, azt áttették a Nemzeti Nyomozóirodához, ahol feljelentést rendeltek el, majd tájékoztatták az ügyészséget. A rendőrség szakmai egyeztetést tartott az ügyészséggel a nyomozati cselekményekről, ahol nem emeltek kifogást.

Rétvári erre egy Magyar Péter-idézetet mondott el, ami szerinte durvább volt, mint Szakács Istváné, majd ismét feltette ugyanezt a kérdést. Erre Pósfai felolvasta a Belügyminisztérium közleményét, amely szerinte nem mond ellent az ügyészségnek.