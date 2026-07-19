Vitézy Dávid bejelentette: 250 kilométeres útfelújítási programot indít a Magyar Közút

A Magyar Közút saját kapacitásaival 250 kilométernyi útfelújítást indított el. Ez csak az első lépés: a célunk, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó autópálya-koncesszornak kifizetett ezermilliárdok helyett végre a rettenetes állapotban lévő vidéki fő- és mellékúthálózat megújítására fordítsuk az erőforrásokat

– jelentette be a Facebookon Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki arról is beszámolt, hogy az előző ciklusban a Fidesz-kormány több mint kétszer annyi pénzt költött propagandára és gyűlöletkeltő kék plakátokra, mint a teljes, 31 ezer kilométeres országos közúthálózat felújítására.

Vitézy kiemelte: az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncesszornak. A tárcavezető hozzátette: az elmúlt években a magyar állam által közútfejlesztésre költött minden tíz forintból kilenc a koncesszorokhoz került.

Tarthatatlan állapotok az utakon, de nincs jó helyzetben a költségvetés sem

Vitézy elmondta, hogy a költségvetés állapota nem a legjobb: a 7 százalékos hiányt pedig az uniós források hazahozatala után is lejjebb kell szorítani. Szerinte ugyanakkor az állapotok tarthatatlansága miatt muszáj megkezdeni a munkát a fő- és mellékutakon. A tárca célja, hogy a koncesszornak kifizetett ezermilliárdok helyett a vidéki úthálózat megújítására fordítsák az erőforrásokat. Ennek az iránynak az első lépéseként a Magyar Közút – amelynek a kormányváltás után a vármegyetáblák megyetáblákra való visszaépítése is feladatot jelent – országszerte minden megyében elkezdi az azonnali beavatkozásokat a saját gépparkjával és munkatársaival.