Szabó Bence átadta a neki gyűjtött közel 300 milliót a Hintalovon Alapítványnak

A napokban Szabó Bence személyesen is ellátogatott hozzánk, és átadta a felajánlását. Jó volt végre nem csak telefonon keresztül vagy a hírekből megismerni egymást, hanem személyesen is találkozni

– írja Facebook-oldalán a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, amelynek a kampány hajrájában ismertté vált Szabó Bence százados a neki szánt pénzadományt felajánlotta.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztályának korábbi századosa márciusban adott részletes tájékoztatást arról, hogy a titkosszolgálatok, vagy valamilyen azokhoz köthető szervezetek a Tisza Párt bedöntésén dolgoztak. Szabónál a cikk megjelenése után házkutatást tartottak, mire ő névvel és arccal kiállt a nyilvánosság elé: részletesen beszámolt arról, mit tapasztalt a Tiszával szembeni akcióról.

Ezzel együtt a századosi rangban dolgozó tiszt elvesztette a munkáját. Szabó bátyja gyűjtést indított, ami napok alatt elérte az 500 ezer eurót, azaz közel 200 millió forintot, és végül 279 milliónál állt meg. Szabó Bence most ezt az összeget adta át a Hintalovon Alapítványnak.

Szabó azóta Pósfai kabinetfőnökeként dolgozik

Pósfai Gábor belügyminiszter nemrég bejelentette, hogy a választási kampány idején megismert rendőr július 7-e óta ezredesi rangban látja el a kabinetfőnöki feladatokat a belügyminiszter mellett. A három rendfokozatot ugró Szabó ellen azóta minden vádat ejtett az ügyészség. A szokatlanul gyors rendfokozat-ugrásról a Belügyminisztérium azt írta: